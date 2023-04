WoW: Patch 10.1 erscheint schon Anfang Mai – Release-Datum früher als gedacht

Der nächste Patch von World of Warcraft kommt viel früher als gedacht. Schon Anfang Mai geht es nach Aberrus, in den neuen Raid.

Der aktuelle Patch 10.0.7 ist erst seit wenigen Wochen live, doch in diesem Jahr kennt Blizzard offenbar keine Verschnaufpause für die Fans von World of Warcraft. Das erste „große“ Update der Erweiterung steht an und hat schon jetzt einen Release-Termin bekommen. Mit dem frühen Release von Patch 10.1 Glut von Neltharion übertrifft WoW vermutlich den eigenen Zeitplan und lässt gar nicht erst die Gefahr einer Content-Dürre aufkommen.

Wann erscheint Patch 10.1? Der offizielle Relase-Termin von Patch 10.1 ist der 3. Mai 2023 – also in exakt einem Monat. Wie üblich geht der Patch auf den US-Realms bereits ein paar Stunden früher am 2. Mai live, aufgrund der Zeitverschiebung und der unterschiedlichen Wartungsarbeiten.

Was steckt alles im Patch? Mit dem Patch geht es hinab in die Zaralekhöhlen. Das ist ein neues Gebiet, das sich direkt unter den Dracheninseln befindet und von mehreren Zugangspunkten aus zugänglich ist. Hier planen die Inkarnationen ihre nächsten Schritte und vor allem der feurige Fyrrak sucht neue Stärke und Verbündete, um die Aspekte und die Helden von Azeroth einzuschränken.

Das zweite „große Stück“ ist der neue Schlachtzug: Aberrus, der Schattentiegel. In diesem Raid warten die Geheimnisse von Neltharion und die Ursprünge der Dracthyr darauf, erforscht zu werden. Das geht natürlich mit einigen knackigen Bossen und auch ganz besonderer Beute einher, die etwa eure Mitspieler schwächer macht.

Wann startet der Raid? Auf den Raid müssen die Spielerinnen und Spieler ebenfalls nicht lange warten, denn Aberrus, der Schattentiegel, startet bereits eine Woche später, also am 10. Mai 2023. Demnach wird auch das „World First“-Rennen dann starten, denn der mythische Schwierigkeitsgrad öffnet wieder zeitgleich mit dem normalen und heroischen!

Was haltet ihr von diesem frühen Release-Termin? Genau richtig, damit keine Langeweile aufkommt? Oder geht es glatt etwas zu schnell?

Alle weiteren Inhalten von Patch 10.1 haben wir in unserer großen Übersicht vorgestellt.