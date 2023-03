WoW bringt eine Mechanik zurück, die ihr seit 18 Jahren nicht mehr gesehen habt

In Patch 10.1 Glut von Neltharion gibt es eine Mechanik, die nur noch die ältesten Veteranen von World of Warcraft kennen. Die beliebten „Class Calls“ kommen zurück.

In World of Warcraft gibt es zahlreiche Kämpfe, die Spielern wohl für viele Jahrzehnte in Erinnerung bleiben werden – vor allem wegen der interessanten Mechaniken. So eine sind auch die „Class Calls“, die den Spielern zuletzt im Jahr 2005 begegnet sind. Diese feiern mit Patch 10.1 im Raid „Aberrus, der Schattentiegel“ eine Rückkehr.

Was sind die „Class Calls“? Die sogenannten „Class Calls“ dürften WoW-Fans der ersten Stunde noch in Erinnerung haben. Denn damals konnte im Pechschwingenhort (BWL) der Endboss Nefarian diese Fähigkeit einsetzen. Er rief eine zufällige Klasse auf und zwang sie, bestimmte Fähigkeiten einzusetzen. So wurden Paladine etwa gezwungen, Nefarian mit positiven Segen zu belegen, während Magier ihre Teamkollegen mittels Polymorph in verschiedenste Tiere verwandelten.

Da Neltharion der Vater von Nefarian war, ist es nur passend, dass sein Überbleibsel ebenfalls von einer solchen Mechanik Gebrauch macht. Denn einer der Bosse in Aberrus ist ein Abbild von Neltharion, das die Zeiten offenbar überdauert hat.

Das Modell von Neltharions Überbleibsel in Patch 10.1. Bildquelle: wowhead

Was machen Neltharion’s Class Calls? Die Auswirkungen der Class Calls gibt es bereits dank des Dataminings. Diese Effekte könnt ihr künftig erwarten:

Krieger: Neltharion zwingt Krieger für 30 Sekunden alle 6 Sekunden in einen Wilden Klingensturm, wodurch sie allen Spielern und Kreaturen innerhalb von 8 Metern jede Sekunde für 4 Sekunden hohen Schaden verursachen.

Paladin: Neltharion verdirbt den Glauben der Paladine und zwingt sie für 30 Sekunden alle 6 Sekunden Rechtschaffene Hämmer zu entfesseln, der allen Spielern und Kreaturen in ihrem Pfad hohen Schaden zufügt.

Jäger: Neltharion zwingt Jäger dazu, verderbte Begleiter aus ihrem Stall zu rufen und sie angreifen zu lassen. Bei ihrem Tod lösen die Begleiter „Entfesselte Dunkelheit“ aus und verursachen extrem hohen Schaden an allen Kreaturen innerhalb von 10 Metern.

Schurke: Neltharion verdirbt die natürliche Gerissenheit der Schurken und sorgt dafür, dass sie alle 10 Sekunden einen Schattenschritt auf einen Verbündeten wirken und diesem für hohen physischen Schaden in den Rücken stechen.

Priester: Neltharions Verderbnis sorgt dafür, dass der Glaube der Priester ins Wanken gerät, was sie dazu zwingt, für 30 Sekunden alle 6 Sekunden einen Verzweifelten Schrei auszustoßen, der Spielern im direkten Umkreis für 6 Sekunden jede Sekunde mittleren Schaden zufügt und sie in Angst fliehen lässt.

Todesritter: Neltharion bemächtigt sich der Macht über den Untod der Todesritter und zwingt sie für 30 Sekunden, alle 6 Sekunden Verbündete mit Todesgriff zu sich zu ziehen.

Schamane: Neltharion zwingt die Schamanen, ein Totem zu stellen, das ein Schattenelementar beschwört und bindet, das Spieler angreift. Bei seinem Tod löst das Schattenelementar „Entfesselte Dunkelheit“ aus und verursacht extrem hohen Schaden an allen Kreaturen innerhalb von 10 Metern.

Magier: Neltharion verdirbt den Fluss der arkanen Energien im Magier und zwingt sie für 30 Sekunden, alle 6 Sekunden in wilder Magie auszubrechen und für 4 Sekunden alle 0,5 Sekunden hohen Schaden an allen Spielern und Kreaturen innerhalb von 10 Metern zu verursachen.

Hexenmeister: Neltharion zwingt die Hexenmeister, eine Gefräßige Leerenbestie zu beschwören, die während ihrer Lebensdauer alle 5 Sekunden für Schattenschaden an allen Spielern pulsiert. Bei ihrem Tod löst die Leerenbestie „Entfesselte Dunkelheit“ aus und verursacht extrem hohen Schaden an allen Kreaturen innerhalb von 10 Metern.

Mönch: Neltharion verdirbt die Essenz des Mönchs und splittert drei Geister von ihm ab, die außerhalb ihrer Kontrolle angreifen und zufällige Spieler mit Fliegender Geistertritt anspringen. Wenn sie sterben, lösen die Geister „Entfesselte Dunkelheit“ aus und verursachen extrem hohen Schaden an allen Kreaturen innerhalb von 10 Metern.

Druide: Neltharion nutzt die Verbindung der Druiden zur Natur aus und zwingt sie für 30 Sekunden, sich alle 6 Sekunden in eine zufällige Tiergestalt zu verwandeln.

Dämonenjäger: Neltharion zwingt die Dämonenjäger für 30 Sekunden alle 6 Sekunden in chaotische Klingentänze auszubrechen, die mehrfach hohen Chaosschaden an allen Spielern und Kreaturen innerhalb von 8 Metern verursachen.

Rufer: Neltharion ergreift die Kontrolle über die Rufer und zwingt sie für 30 Sekunden, alle 6 Sekunden einen Wilden Atem zu zaubern, der mittleren Schaden an allen Spielern anrichtet, während sie über das Schlachtfeld fliegen.

Was haltet ihr davon? Coole Sache, dass diese Mechanik abgewandelt zurückkommt? Oder ist das nur „altes wieder aufgewärmt“?