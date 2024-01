WoW hat an einem Tag gleich zwei „Könige“ verloren

Damit konnten Spielerinnen und Spieler im Verlauf eines einzigen Tages Zeuge werden, wie gleich zwei große Anführer Platz für die nächste Generation machen – ein Novum in der Geschichte von World of Warcraft.

Es scheint ganz so, als ob die Verantwortung der Kaldorei damit langsam auf Shandris übergeht. Ob Malfurion und Tyrande beide längerfristig von der Bildfläche verschwinden, das scheint eher unwahrscheinlich zu sein. Doch es ist klar, dass Blizzard hier bereits die Grundsteine legt, um Shandris Federmond eine wichtige, noch größere Rolle in ihrem Volk zukommen zu lassen.

Bei einer herzerwärmenden Familien-Umarmung entscheidet Tyrande, dass sie sich mit Malfurion für eine Weile zurückziehen wird, um ein wenig Zeit zu zweit zu genießen. Shandris habe jedoch „all das, was das Volk der Kaldorei benötige“ und könne sich jederzeit an ihre Mutter und ihren Vater wenden.

Doch während die beiden sich unterhalten, taucht eine andere Gestalt auf: Malfurion. Der Erzdruide ist aus den Schattenlanden zurückgekehrt und hat offenbar mit Ysera wieder die Plätze getauscht, die am Ende von Patch 10.2 in den Ardenwald zurückkehrte.

Genn verschwindet allerdings nicht von der Bildfläche. Nachdem sein Volk nun wieder ein Königreich hat, will er sich anderen Dingen widmen, wie eben dem Schutz von Azeroth. Das kann er nun mit ganzer Kraft tun, da er sein Volk in den guten Händen seiner Tochter weiß.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Spoilerwarnung: In dem Artikel geht es um den Ausgang einiger Quests aus dem neuen Patch 10.2.5. Wenn ihr nicht wissen wollt, was da geschieht, solltet ihr nicht weiterlesen.

Patch 10.2.5 Saat der Erneuerung in World of Warcraft ist live. Auch wenn es sich nur um einen kleinen Patch mit relativ wenig neuen Story-Quests handelt, passiert in denen doch eine ganze Menge. Denn gleich mehrere Anführer räumen die Bühne und machen Platz für eine neue Generation. Wir verraten, was das für die Story bedeutet.

Im kleinen Patch 10.2.5 von World of Warcraft verschieben sich die Machtverhältnisse. Anführer hören auf – und andere treten an ihre Stelle.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to