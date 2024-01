In WoW könnt ihr bald Dungeons mit NPCs spielen – Blizzard sagt sofort „aber“

Dungeons mit NPCs – eines der großen Features im nächsten Patch von World of Warcraft. Doch die Entwickler schieben sofort eine Einschränkung hinterher.

Der nächste Patch von World of Warcraft startet in wenigen Tagen. Das Update 10.2.5 Saat der Erneuerung bringt jede Menge kleine und feine Features, um die Wartezeit bis zur nächsten Erweiterung zu überbrücken. Doch gerade Solo-Spieler, die sich mit Gruppen bisher nicht anfreunden konnten oder einfach etwas Angst vor Dungeon-Besuchen hatten, dürfen sich freuen, denn:

Im nächsten Patch könnt ihr Dungeons mit NPCs bestreiten. Doch Blizzard schiebt gleich eine Limitierung hinterher, damit ihr es nicht übertreibt.

Was sind das für Dungeons? In Patch 10.2.5 könnt ihr das Feature der sogenannten „Follower Dungeons“ nutzen. Anstatt 4 reale Mitspieler zu suchen, könnt ihr einfach auf eine variable Anzahl von NPC-Begleitern zurückgreifen (1–4), die fehlende Rollen ausfüllen. So spart ihr euch die Suche nach Tanks, Heilern oder DPS-Charakteren und könnt Dungeons im eigenen Tempo erleben, ohne den sozialen Druck oder der „Los! Los!“-Mentalität ausgesetzt zu sein, die viele Veteranen an den Tag legen.

Was für eine Einschränkung gibt es? In einem Beitrag der Entwickler kündigen sie an, dass das Feature mit einem kleinen Dämpfer startet. Denn pro Account können am Tag lediglich 10 dieser Dungeons gestartet werden.

Warum gibt es diese Einschränkung? Blizzard nennt den Grund für die Einschränkung zwar nicht direkt, die meisten haben allerdings schon so eine Ahnung: Bots. Damit das Feature nicht direkt von Bots ausgenutzt wird, etwa um „blaue Items“ in Massen zu farmen, die dann aktuelle Verzauberungs-Materialien liefern, wird eine Limitierung eingebaut.

Blizzard sagt im WoW-Forum dazu weiter:

Wir werden uns die Auswirkung dieses Features genau anschauen, sobald es in allen Regionen live ist und schauen, ob wir das Limit in Zukunft anheben werden.

Ist das Limit drastisch? Vermutlich nicht. Wenn man bedenkt, dass das Feature ohnehin vor allem dafür gedacht ist, um allen Spielerinnen und Spielern eine Chance zu geben, Dungeons ohne Druck oder in einer neuen Rolle zu erleben, dann dürfte diese Limitierung kaum ins Gewicht fallen. Da zu Beginn ohnehin nur die Dragonflight-Dungeons auf diese Weise gespielt werden können, dürfte die Einschränkung den allermeisten kaum auffallen. Denn Dragonflight ist mit 8 Dungeons gestartet, zwei weitere wurden später in Form des „Mega Dungeons“ nachgereicht.

Da das Feature ohnehin nur für Dungeons auf der normalen Schwierigkeit gedacht ist, dürfte die Limitierung von „10 NPC-Dungeons pro Tag“ für die allermeisten also kaum eine Bedeutung haben.

Nur wer vorhatte, jetzt jeden Tag diese Art von Dungeons dauerhaft zu farmen, der dürfte enttäuscht sein. Aber dann wollte man das Feature wohl ohnehin auf eine Art und Weise nutzen, die von Blizzard gar nicht beabsichtigt war.

Was haltet ihr von dieser Einschränkung? Gut und sinnvoll oder störend und eigentlich gar nicht notwendig?

