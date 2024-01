WoW: Patch 10.2.5 ist live – Das solltet ihr heute sofort erledigen

World of Warcraft wurde um Patch 10.2.5 erweitert. Wir sagen euch, was sich geändert hat – und was ihr heute noch erledigen solltet.

Der neuste Patch von World of Warcraft ist live. Das Update 10.2.5 „Saat der Erneuerung“ ist zwar nur ein kleiner Patch, bringt aber doch einigen neuen Content und dürfte zumindest für eine Weile unterhalten. Mit dabei sind viele Verbesserungen am Spiel, einige frische Story-Quests und vor allem das Drachenreiten in (fast) der ganzen Spielwelt.

Das Wichtigste in Kürze:

Horde und Allianz können bei der Rückeroberung von Gilneas für die Worgen mithelfen.

Es gibt Epilog-Quests zu den Dracheninseln mit jeder Menge „Bleibt eine Weile und hört zu“-Events.

Drachenreiten ist in der ganzen Spielwelt freigeschaltet.

Bel’ameth, die neue Hauptstadt der Nachtelfen, ist nun bewohnt und es gibt einige Schätze zu entdecken.

Das neue Event „Archive von Azeroth“ findet stündlich statt und bringt eine neue Ruf-Fraktion und jede Menge kosmetische Belohnungen.

Die Dragonflight-Dungeons können auf normaler Schwierigkeit nun mit NPC-Begleitern besucht werden.

Patch 10.2.5: Saat der Erneuerung – Alle Highlights

Patch 10.2.5 ist zwar nur ein kleiner „x.5er“-Patch, aber dennoch gibt es einige neue Inhalte mit vielen Belohnungen. Zwar startet noch keine neue Saison und an der Charakter-Kraft ändert sich nur wenig, aber Sammler und Transmog-Fans dürften auf ihre Kosten kommen.

Grundsätzlich ist nichts in diesem Patch wirklich ein „Pflichtprogramm“ – sondern ihr könnt nach eurem eigenen Interesse entscheiden, welche Inhalte ihr euch ansehen wollt und wo ihr Belohnungen ansammeln möchtet. Wenn ihr aber alles Wichtige sehen wollt, solltet ihr die folgenden Punkte in dieser Woche angehen:

Archive von Azeroth

Eines der größeren Features sind die „Archive von Azeroth“, ein PvE-Event, das jeweils zur halben Stunde stündlich (9:30 Uhr, 10:30 Uhr, 11:30 Uhr, etc.) im Azurblauen Gebirge stattfindet. Das Event erinnert an die Zeitanomalien, skaliert aber besser mit der Anzahl der Charaktere. Das heißt, auch wenn ihr nur alleine am Event teilnehmt, könnt ihr es auf der höchsten Stufe abschließen und die maximalen Belohnungen einheimsen.

Es winken schicke Transmog-Sets, ein paar kleine Story-Schnipsel aus der Vergangenheit der Dracheninseln und eine neue Ruf-Fraktion. Die Belohnungen sind allesamt kosmetischer Natur.

Rückeroberung von Gilneas

Die Worgen erobern ihre Stadt zurück. Egal ob als Mitglied der Horde oder der Allianz, ihr könnt an diesem Vorhaben teilnehmen. In einer Questreihe plant und beginnt ihr die Rückeroberung, an dessen Ende die Worgen wohl endlich wieder ein Königreich besitzen – doch den genauen Ausgang der Quest erlebt ihr besser im Spiel.

Als Belohnung winkt auch hier ein richtig schickes Transmog-Set, im typischen Adels-Look von Gilneas. Wer einen schicken Zylinder sucht, der dürfte mit diesem Set seine helle Freude haben.

Drachenreiten (fast) überall

Ebenfalls neu ist die Freischaltung des Drachenreitens in den alten Gebieten. Egal ob ihr in der Scherbenwelt, in Nordend, Kul’Tiras oder Azeroth unterwegs seid – in allen Gebieten könnt ihr auf euren Drachen klettern, sobald ihr Stufe 60 erreicht und das Drachenreiten für euren Account freigeschaltet habt.

Die Geschwindigkeit ist dabei auf 85 % der Maximalgeschwindigkeit der Dracheninseln gedrosselt. Da die alten Gebiete aber viel kleiner sind als die Zonen auf den Dracheninseln, dürfte das kaum auffallen. Ihr werdet dennoch viel schneller durch die Welt reisen als jemals in der Geschichte von WoW zuvor.

Ausgenommen sind lediglich die Gebiete, in denen aktuell auch kein normales Fliegen möglich ist. Also etwa Quel’thalas (Silbermond, Immersangwald, Geisterlande) und auch die Startgebiete der Draenei sowie einige weitere Gebiete, auf denen das Fliegen nicht möglich ist.

Epilog-Quests, um die Story abzuschließen

Eine kurze Questreihe schließt die Ereignisse auf den Dracheninseln ab. Ihr habt die Gelegenheit, noch einmal mit den Aspekten zu reden und auch Bel’ameth zu besuchen, die neue Hauptstadt der Elfen. Die meisten Charaktere sinnieren noch einmal über die Vorfälle mit den Inkarnationen und dem Smaragdgrünen Traum.

Wer sich für die Story interessiert und ein paar neue Dialoge sehen will, sollte die verschiedenen NPCs alle einmal anklicken. Denn häufig könnt ihr die Dialog-Option „Bleibt eine Weile und hört zu“ anwählen. Dann beginnt ein kleines Event, bei dem wichtige Charaktere sich unterhalten und ihr ein bisschen mehr Einblick in ihre Persönlichkeiten bekommt.

Aufmerksame Helden können bei der Allianz auch einen Dialog finden, der darauf hinweist, dass König Anduin „irgendwo auf Kalimdor“ gesehen worden sein soll. Das ist ein klarer Hinweis hin zum Cinematic, das „The War Within“ einläutet.

Dungeons mit NPCs

Ein Feature, das vor allem für „Casual“-Spieler interessant sein dürfte, ist die Option, die normalen Dungeons von Dragonflight künftig mit NPCs zu bestreiten. Ihr könnt entweder eine ganze Truppe aus 4 NPCs mitnehmen oder auch variieren und 1 bis 3 Freunde mitnehmen.

Ihr könnt dabei wählen, ob die NPCs den Takt angeben – also pullen und Kämpfe starten – oder ob ihr das selbst übernehmen wollt.

Die Option ist vor allem für Spielerinnen und Spieler geeignet, die Dungeons gerne in ihrem eigenen Tempo erleben möchten oder sich gerade nicht mit Mitspielern auseinandersetzen wollen.

Das Feature wird vor allem auch in „The War Within“ interessant, denn da soll es bereits zum Start der Erweiterung aktiv sein.

Zu Beginn können pro Tag und Account nur 10 Dungeons auf diese Weise besucht werden. Für die meisten dürfte das mehr als genug sein.

Was ändert sich noch? Abgesehen von den großen Features gibt es noch eine Reihe von kleinen, aber feinen Änderungen, die wir hier eben im Schnelldurchlauf abhandeln:

Dracthyr können ihre Volksfähigkeit nun wie Drachenreiten verwenden – es gibt keine Unterschiede mehr.

Das Wächterinnen-Transmog-Set, das es für den Abschluss von 12 Monaten im Handelsposten gab, ist nun in 3 Sets aufgeteilt. Es gibt weiterhin das farblich wechselnde und dann jeweils das grüne und weiße Set getrennt.

Der Katalysator, an dem ihr Items zu Tier-Set-Teilen umwandeln könnt, bekommt nun jede Woche eine Aufladung anstatt alle 2 Wochen.

Hexenmeister, Trolle und Draenei haben ein paar neue Anpassungsmöglichkeiten für sich selbst oder ihre Begleiter (Dämonen).

Ein neues Drachenreiten-Event findet ab sofort in der Scherbenwelt statt und lockt mit neuen, kosmetischen Belohnungen.

Das „Liebe liegt in der Luft“-Event wurde mit neuen Belohnungen aktualisiert.

Beachtet, dass der Patch auch eine ganze Reihe von Klassen-Änderungen mit sich bringt. Alle Buffs, Nerfs und Änderungen an den Klassen haben wir euch hier vorgestellt.