Ich liebe meinen WoW-Realm, aber bei einer Sache wird mir schlecht

MeinMMO-Dämon Cortyn mag den gewählten Realm in World of Warcraft. Doch ein Detail sorgt für Unbehagen und den Wunsch, nie wieder einzuloggen.

Ich mag meinen Realm in World of Warcraft. „Die Aldor“ ist der letzte wirklich aktive, deutsche RP-Realm, auf dem man auch in der offenen Welt gelegentlich Rollenspiel findet und es auch einige größere Events gibt. Klar haben RP-Realms auch ihre ganz besondere Sorte an „Spezialisten“, die jede Menge Drama mit sich bringen, aber da kann ich inzwischen drüber hinwegsehen.

Doch es gibt einen Aspekt an meinem Realm, den ich von Monat zu Monat ekliger finde.

Um Goldhain mal kurz zusammenzufassen: Im Grunde ist Goldhain auf allen RP-Realms so etwas wie der „eRP-Treffpunkt“. Gleichgesinnte treffen sich dort, um ihre Rollenspiel-Sex-Fantasien auszuleben, was in der Regel niemanden groß stört, da zwei Personen sich einfach im Whisper-Kanal unterhalten. Was sie da machen, dürfte dem Rest der Welt relativ egal sein. Das ist seit fast zwei Jahrzehnten so und daran hat man sich gewöhnt.

Amüsant ist das von außen zumeist dennoch, weil Rollenspieler einschließlich der reinen „eRPler“ sich ein Charakter-Flag basteln. Das ist in der Regel eine kleine Beschreibung des Charakters, in der etwa das genaue Aussehen oder offensichtliche Eigenheiten beschrieben werden.

Was bei den meisten Rollenspielern nur zur allgemeinen Verdeutlichung des Charakters dient, wird in Goldhain vor allem benutzt, um auch die eigenen Vorlieben zu verdeutlichen oder „Regeln“ für das (erotische) Rollenspiel abzustecken.

In Goldhain passiert eine Menge – und das meiste will man vielleicht gar nicht im Detail wissen.

Wenn meine Gilde mal von „Mythisch+“ und den aktuellen Affixen die Schnauze voll hat, treffen wir uns in Goldhain und lesen uns gegenseitig die besonders amüsanten oder verkommenen Flags vor. Das ist zumeist relativ lustig, wenn man danach schaut, wie oft es jemandem gelingt, in die Beschreibung der knapp bekleideten Elfe das Wort „markelos“ oder „femenin“ zu schreiben.

Alternativ schaut man, wie viele Adjektive denn jemand einem Charakter zuordnen kann, die ihn einfach nur „perfekt“ erscheinen lassen und sich möglichst bald widersprechen. Ein paar Beispiele: Dünn, kurvig, zurückhaltend, lüstern, naiv, klug und trainiert.

Diese „Vorleseabende“ waren in den letzten Monaten allerdings zunehmend weniger amüsant und viel häufiger schlicht eines: Eklig. Als „Weeb“ mit eindeutig zu viel Konsum von Anime, kann ich wirklich eine Menge ab. Aber immer häufiger liest man in Goldhain im RP-Flag Dinge wie:

„Ist ein junges, naives Mädchen, mit dem man machen kann, was man will.“

„Suche Age-Play, gerne auch Minderjährige :)“

“Kleiner Junge, mit dem man einiges anstellen kann”

Oder deutlicher gesagt: Da sind auch Leute, die gezielt Sex-Rollenspiel auf der Basis von kindlichen Charakteren suchen.

Das ist aus offensichtlichen Gründen gleich mehrfach problematisch.

Ein großes Problem sind für mich die Test-Accounts. Denn so wichtig die auch sind, um neue Spielerinnen und Spieler in World of Warcraft reinschnuppern zu lassen, so schrecklich sind sie für alle, die dann meinen, sich nicht mehr an Regeln halten zu müssen.

Das zweite Problem ist: Ich will mich damit eigentlich gar nicht befassen. Ich habe gar keine Lust, häufiger dorthin zu gehen, solche Flags zu „suchen“ und sie dann zu melden. Eigentlich will ich mit dieser Thematik gar nichts am Hut haben und wäre glücklich damit, wenn Blizzard da einfach jeden Tag einen Game Master hinschickt, der rigoros bannt – aber bei Test-Accounts ist das eben eine Schwierigkeit und wohl auch einfach nicht praktikabel.

Eine gute Lösung gibt es nicht – oder?

Ich sehe leider auch keine gute, einfache Lösung für das Problem. Test-Accounts werden nicht einfach wieder verschwinden, weil das World of Warcraft als Ganzes unattraktiver für Neulinge machen würden. Letztendlich ist das auch nur eine „kleine“ Problematik, die auf ganz wenige Realms verteilt ist.

Eigentlich könnte es mir auch egal sein – so, wie mir eigentlich immer egal war, was in Goldhain so alles abging. Wenn da Leute zu zweit im Whisper ihre Fetische ausleben, was hat es mich zu kümmern? Doch inzwischen kann man dort Dinge immer häufiger Dinge lesen, die ich nur als „Pädophilie-Rollenspiel“ bezeichnen kann, in Ermangelung eines besseren Wortes. Manchmal sieht man diese Charaktere dann auch in Sturmwind im Auktionshaus und jedes mal schaudert es mich, dass ich am liebsten ausloggen und was anderes tun will.

Es fühlt sich widerlich an, mit solchen Leuten einen Realm zu teilen. Da hilft auch nicht der Gedanke, dass 99 % der Rollenspieler soetwas sicher streng verurteilen und das nur ein paar wenige, schwarze Schafe sind. Die reichen in diesem Fall leider vollkommen aus, um mir Unbehagen zu bereiten und das Gefühl zu haben, dass der Realm irgendwie „vergiftet“ ist.

Über Goldhain hatten wir schon früher geschrieben – denn da wurde einfach Unsinn berichtet.