Wer Dungeons & Dragons und Games liebt, sollte jetzt zu einem MMO auf Steam und PS5 zurückkehren

Mit Blick auf die kommende Erweiterung Biting Cold, die am 19. Mai 2026 erscheint, haben die Verantwortlichen von Neverwinter das Schnellstart-Event verlängert. Perfekt für Fans von MMOs und Dungeons & Dragons, um jetzt zum Spiel zurückzukehren.

Was passiert gerade bei Neverwinter? Die neue Führung von Cryptic arbeitet gerade daran, die bereits seit vielen Jahren laufenden MMORPGs zu modernisieren und attraktiver zu gestalten. Zum Angebot des Studios gehört bekanntlich auch das aktuell größte Online-Rollenspiel für Dungeons & Dragons: Neverwinter.

Ein Ziel der Devs ist es, Spieler zurück auf die Server zu locken, die Faerûn vor Jahren den Rücken zugekehrt haben. Schaffen möchten sie das mit einem Schnellstart-Event, das euch sofort mit einem vorgefertigten Charakter auf Stufe 20 versorgt, wenn ihr irgendwann schon einmal einen Helden auf Stufe 16 oder höher gespielt habt. Der besitzt alles, was ihr braucht, um euch sofort auf alle Inhalte stürzen zu können.

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Mehr Zeit für euch! Neu ist jetzt die Info, dass die Entwickler dieses Event verlängern, und zwar bis zum 26. Mai 2026. Der Grund: Am 19. Mai startet mit Biting Cold die nächste Erweiterung von Neverwinter. Die Entwickler möchten sicherstellen, dass auch die Spieler vom Schnellstart-Event profitieren, die extra für da neue Modul zurückkommen.

Was bringt Biting Cold? Das 33. Modul war bereits vom 23. April bis zum 4. Mai auf den Testservern und soll die folgenden Highlight-Neuerungen bringen:

Neue Abenteuerzone: Reghed Edge

Heroische Begegnungen

Zonenmechanik: Vordringender Frost

Dungeon: Jotunskar in den Modi Normal, Advanced und Master

Himmlische Hemden & Hosen

Himmlische Ringe mit zusätzlichen Attributboni

Weitere Neuerungen und Verbesserungen wie eine grundsätzliche Dungeon-Überarbeitung und umfassende Klassen-Anpassungen sollen in den kommenden Monaten folgen.

Das 2013 erschienene Free2Play-MMO hat im Laufe der Jahre zwar einigen Staub angesetzt, macht durch die actionreichen Kämpfe und das starke D&D-Universum aber auch heute noch einigen Spaß. Zudem besitzt es eine kleine, aber feine Community, die sich über Verstärkung freut. Was Cryptic derzeit noch plant, erfahrt ihr hier: Während alle anderen keinen Bock mehr auf MMORPGs haben, bringt ein Studio die alte Garde zurück, um neu anzugreifen