In einem Kraut aus WoW Classic steckt seit 20 Jahren ein Schädel

Beim Kräutersammeln in World of Warcraft könnt ihr einen gruseligen Schädel finden. Und das schon seit über 20 Jahren, wenn ihr genau hinschaut.

World of Warcraft steckt voller, endloser Geheimnisse. Viele davon hat man im Laufe der Jahre bereits kennengelernt, wie etwa die Geschichte von den unsichtbaren Kaninchen, die ganz WoW am laufen halten. Doch es gibt auch andere Entdeckungen, die über Jahrzehnte versteckt geblieben sind.

Video starten WoW Cinematic mit Liadrin: Alles, was heilig ist Autoplay

Wusstet ihr etwa, dass sich in einem Kraut aus der Vanilla-Version von WoW ein menschlicher Schädel befindet? Tja, wir wussten das auch nicht. Aber seht am besten selbst:

Ein kleiner Schädel im Kraut. Was macht er da?

Was ist das für ein Kraut? Bei dem Kraut handelt es sich um Silberblatt („Silver Leaf“), eines der Standard-Kräuter von World of Warcraft, das ihr in vielen Startgebieten finden könnt. Auf den ersten Blick ist der Schädel kaum zu sehen, doch wenn man nah heranzoomt und sich mal das „Innenleben“ des Krauts anschaut, wird er offensichtlich.

Ein eigenes Geo-Set für den Kopf

Warum ist da ein Schädel im Kraut? Das ist eine gute Frage. Theorien dazu gibt es mehrere. Entweder könnte es sich um ein etwas kurioses Easter Egg handeln oder aber schlicht um einen Fehler. Denn das menschliche Männer-Modell wird häufig als Grundlage benutzt, um andere Dinge im Spiel zu designen. Es wäre möglich, dass man in einer frühen Version einen Menschenmann neben das Kraut gestellt hatte, um einen besseren Eindruck von Größe und Proportionen zu erhalten. Vielleicht wurde dann ein Teil des Modells schlicht vergessen – und lauert seither im Silberblatt.

Spannend ist übrigens auch, dass das Silberblatt-Modell aus zwei verschiedenen Geo-Sets besteht – nämlich aus dem Schädel und dem Kraut selbst. Es sind also im Grunde zwei Objekte, die zusammengeklebt sind.

Es war übrigens der YouTuber 720 Zone, der mit seinem Video auf dieses versteckte Detail aufmerksam gemacht hat.

Ist das nur in WoW Classic so? Nein. Die Textur der Silberblatt-Pflanze wurde seit ihrer Erschaffung zu Vanillla-Zeiten nicht verändert. Wenn ihr also aktuell Silberblatt in World of Warcraft entdeckt – etwa im Wald von Elwynn oder Dun Morogh – dann hat es noch immer den eingebauten Menschen-Schädel.

Falls ihr Geheimnisse und Kuriositäten in World of Warcraft mögt, dann schaut doch gerne auch mal in diesen Artikel rein, der euch einige der seltsamsten NPCs aufzeigt, die es in WoW gibt – denn die haben als Vorbilder Pornostars oder Diktatoren.