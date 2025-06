WoW-Mythos: Unsichtbare Kaninchen bringen Server zum Absturz

Spieler will Lilith aus Diablo 4 verehren, aber Fans erklären: So nett ist die gar nicht

11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Release: 11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Komplex in World of Warcraft ist aber nicht nur das System der unsichtbaren Kaninchen. Inzwischen sind auch die Talente und Fähigkeiten der Charaktere so verwirrend, dass man manchmal einen Tooltip über 50 Zeilen lesen muss , wenn man wirklich alle Feinheiten eines Skills verstehen will.

Machen die Kaninchen auch mal Probleme? Ja, das tun sie. Denn die unsichtbaren Kaninchen können auch dazu führen, dass es Server-Probleme gibt. Gerade während „The Burning Crusade“ kam das häufiger vor. Dort wurden die Kaninchen etwa im Schergrat benutzt, damit die Kanonen der Legion auf ein Ziel am Himmel feuern. Für jeden Schuss wurde ein unsichtbares Kaninchen erzeugt – die nicht mehr despawnt sind. Wer in dem Gebiet spielte, hatte mit Rucklern und Lags zu kämpfen, die sogar den ganzen Server beeinträchtigen konnten.

Blizzard erklärt das mögliche Addon-Verbot in WoW, will verhindern, dass Spieler einen Nachteil haben

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie kann man die unsichtbaren Kaninchen sehen? Ab und an kann man diese unsichtbaren Kaninchen sehen, auch wenn das von Blizzard nicht beabsichtigt ist. Aber zum Beispiel im Subreddit von WoW gibt es hin und wieder Beiträge, in denen die Kaninchen ihre Unsichtbarkeit verloren haben:

All diese Effekte funktionieren nur, wenn die Animationen ein „Ziel“ haben – also einen Punkt, auf den sie abgefeuert werden. Diese Punkte sind immer Kreaturen im Spiel. Doch wenn etwas gar keine offensichtliche Kreatur treffen soll, dann braucht Blizzard unsichtbare Kaninchen. Die dienen dann nämlich stellvertretend als Ziel.

Warum gibt es die Kaninchen? Die Antwort darauf ist ziemlich banal und doch logisch. Denn die Welt von World of Warcraft soll lebendig sein. Das heißt, dass nicht nur Spieler-Charaktere auf die Welt einwirken, sondern auch NPCs. Auf großen Schlachtfeldern sieht man Magier, die Feuerbälle auf einen Weg schleudern, an anderer Stelle sieht man Bogenschützen, die Zielübungen machen und Pfeile abfeuern.

Ist an dem Mythos etwas dran? Ja, ist es. Denn „unsichtbare Kaninchen“ sind etwas, auf das World of Warcraft tatsächlich seit den ersten Stunden setzt und die noch heute im Einsatz sind. Die Spielwelt ist voll von kleinen Kaninchen, die unter normalen Umständen von den Spielerinnen und Spielern nicht gesehen werden können – weil sie transparent sind und nicht ins Ziel genommen werden können.

Rund um World of Warcraft gibt es jede Menge Mythen und Mysterien. Einer davon ist, dass die Beute bestimmt wird, wenn man einen Dungeon betritt . Ein zweiter Mythos ist die Existenz zahlreicher unsichtbarer Kaninchen im Spiel. Doch was ist dran? Ist das nur ein Hirngespinst der Spielerinnen und Spieler? Oder wird Azeroth tatsächlich von Abertausenden unsichtbaren Kaninchen bewohnt?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to