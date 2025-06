WoW: Ein Screenshot zeigt eindrucksvoll, wie komplex das Spiel geworden ist

Ein Tooltip, der über 50 Zeilen reicht – für einen einzelnen Zauber in World of Warcraft. So komplex ist es, wenn man alle Faktoren bedenkt.

„World of Warcraft ist doch kinderleicht“ und andere Ausrufe hört man gerne, wenn es im Internet zu Diskussionen darüber kommt, welches Spiel denn komplex und schwierig oder welches kinderleicht ist. Wie viele verwirrende Spielinhalte es da gibt, die gerade für Neulinge überfordernd sein können, übersieht man als langjähriger Veteran gerne. Denn wir meinen: WoW ist zu schwer für Neulinge.

Besonders das in der Erweiterung „Dragonflight“ überarbeitete Talent-System ist inzwischen recht komplex und wirkt auf Fähigkeiten in vielfältige Weise ein. Wie komplex das ist, hat ein Spieler im Subreddit von WoW nun gezeigt.

Was wurde gezeigt? Myrsephone wollte sich mit dem Mönch ein wenig auseinandersetzen und diese Klassen lernen. Doch das gestaltet sich als ziemlich schwierig. Er zeigt einen Screenshot mit dem Tooltip der Fähigkeit „Eveloping Mist“ („Einhüllender Nebel“) und da dürfte man nicht schlecht staunen, wie groß dieser Tooltip ausfällt – denn er zieht sich beinahe über den ganzen Bildschirm.

Das liegt daran, dass Myrsephone sich sämtliche Talente hat anzeigen lassen, die in irgendeiner Weise mit dem „Einhüllender Nebel“ interagieren. Das Ergebnis seht ihr hier am besten selbst:

Wie kann man das so genau sehen? Damit ein Tooltip all diese Informationen anzeigt, muss man ein Addon herunterladen. „Advanced Tooltips“ bietet die Option, sämtliche Talente und Fähigkeiten aufzulisten, die auf die genaue Funktionsweise einer Fähigkeit einwirken. Das kann eben darin resultieren, dass über 12 einzelne Tooltips mit über 50 Zeilen Text auftauchen, die allesamt beschreiben, wie denn eine einzelne Fähigkeit wirkt.

Die Community merkt an, dass es einige Klassen gibt, bei denen so viele Talente auf die gleichen Fähigkeiten einwirken, sodass man eigentlich Buch führen muss, um alle Funktionalitäten im Kopf zu behalten oder zu verstehen, wie genau sich der Schaden oder die Heilung eines Zaubers genau zusammensetzt.

Für alle, die mit dieser Komplexität so gar nichts anfangen können, hat Blizzard aber bereits eine Lösung parat. Denn wenn in wenigen Wochen der nächste Patch von World of Warcraft live geht, gibt es die „1-Tasten-Rotation“ – dann müsst ihr nur noch eine Taste drücken!