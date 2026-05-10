Geistiger Nachfolger von Dark Age of Camelot sammelte 2,2 Millionen Dollar ein, schockt Fans 13 Jahre später mit Gameplay

Nach dem überraschenden Start des Early Access von Camelot Unchained im März 2026 haben die Entwickler jetzt neues Gameplay veröffentlicht. Viele Genre-Fans zeigen sich erneut geschockt vom Zustand des MMORPGs.

Was passiert gerade bei Camelot Unchainend? Der geistige Nachfolger des MMORPG-Klassikers Dark Age of Camelot ist am 27. März 2026 überraschend in den Early Access gestartet. Aber nicht auf Steam (auch wenn es mittlerweile eine Steam-Produktseite gibt) und nur für Spieler, die das Projekt ausreichend finanziell unterstützt haben. Darüber hinaus sollen die EA-Server jede Woche immer nur am Wochenende live sein, von Freitag bis Montag.

Zum Start des aktuellen Wochenendes haben die Entwickler zudem ein neues Video auf ihren YouTube-Kanal hochgeladen, mit dem sie den Archetypen Devout vorstellen. Dieser gesegnete Frontkämpfer stürzt sich mit einer dicken Zweihandwaffe in den Kampf und stärkt mit mächtigen, auf Glauben basierenden Fähigkeiten seine Verbündeten. Seht selbst:

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„Sogar der WoW-Trailer von 2003 ist besser als das hier“

Wie reagiert die Community auf das neue Gameplay? Die Entwickler wissen ganz genau, warum sie unter ihren Videos die Kommentare deaktivieren. Auf Reddit zeigt sich die Community nämlich erneut wenig verständnisvoll für das neue MMORPG von Genre-Urgestein Mark Jacobs (Dark Age of Camelot, Warhammer Online).

Schließlich ist die Kickstarter-Kampagne, bei der Jacobs und Co. mehr als 2,2 Millionen US-Dollar einsammeln konnten, 13 Jahre her.

iomatrixx kann es nicht fassen: „Was zur Hölle … war das Spiel nicht für etwa 10 Jahre in Entwicklung???“

Albane01 witzelt: „Ich hab einem Kumpel, der vor etwa 13 Jahren oder so 100 Dollar in dieses Spiel gesteckt hat, gesagt, er hätte sich stattdessen auch einfach Bitcoins kaufen können, und als er nachgerechnet hat, war er total niedergeschlagen.“

Successful-Berry-315 fragt sich: „Wie können sie so ein Video überhaupt veröffentlichen, ohne sich in Grund und Boden zu schämen?“

Walkingdrops schreibt: „Das erinnert irgendwie an die MMO-Trailer aus den frühen 2000er Jahren, aber ehrlich gesagt war sogar der WoW-Trailer von 2003 besser als das hier.“

Camelot Unchained blickt auf eine schwierige Entwicklung mit Geldproblemen und Entlassungen zurück. Zwischenzeitlich wurden deswegen sogar Scam-Vorwürfe laut. Kaum jemand glaubte noch daran, dass Camelot Unchained irgendwann mal fertig werden könnte. Dass es das Team sowie das MMORPG-Projekt überhaupt noch gibt, ist wahrscheinlich ein kleines Wunder. Viele andere Crowdfunding-finanzierte Spiele haben es nicht geschafft: 26 Kickstarter-MMOs, die Geld von euch wollten – eine frustrierende Bilanz nach 14 Jahren