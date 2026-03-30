Geistiger Nachfolger von Dark Age of Camelot startet nach 13 Jahren den Early Access, Spieler trauen dem MMORPG „weniger als Ashes of Creation“

Bei Kickstarter versuchten bereits einige Entwickler und Fans, ihre eigenen MMORPG-Projekte zu verwirklichen. So ging es auch Camelot Unchained, das dort finanziert wurde und nach 13 Jahren in den Early-Access startet.

Was ist das für ein MMORPG? Den Veteranen unter den MMORPG-Spielern wird wohl Dark Age of Camelot noch etwas sagen. 2001 erschienen, ist der Titel, der in der nordischen Mythologie spielte, vor allem für seine großen „Realm gegen Realm“-Kämpfe bekannt. Schon damals gab es Kämpfe mit hunderten Spielern zeitgleich, die PvP-MMORPGs prägten.

Mit Camelot Unchained sollte der geistige Nachfolger des MMORPGs erscheinen. Dafür sicherte man sich 2013 über eine Kickstarter-Kampagne fast 2 Millionen Euro (ohne Inflationsbereinigung) und wollte bereits im Dezember 2015 eine erste spielbare Version an die Unterstützer ausliefern.

Mit einer Verspätung von mehr als 10 Jahren, hat man diese erste Version nun fertiggestellt und lädt die Unterstützer ein, das MMORPG auszutesten, doch die sind nicht begeistert.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Camelot Unchained sehen:

Early Access ohne Steam

Was ist das für eine Version? In einer für viele Unterstützer wohl überraschenden Nachricht haben die Entwickler von Camelot Unchained ihren Early-Access-Start verkündet. Ab jetzt dürfen alle, die die nötige Summe damals gespendet haben, in das MMORPG hineinschauen.

Jedes Wochenende von Freitag- bis Montag-Nachmittag haben die Spieler die Möglichkeit, sich auf die Server von Camelot Unchained zu begeben und zu sehen, was in 13 Jahren Entwicklung passiert ist. Die Entwickler versprechen neben einer vollgepackten Roadmap, den Charme des geistigen Vorgängers einzufangen und auch die großen „Realm gegen Realm“-Schlachten wieder aufleben zu lassen.

Dennoch verzichten die Entwickler derzeit bewusst auf Steam als Plattform für ihren Early Access. So richtet sich die erste Version zunächst an die damaligen Unterstützer, bevor man das MMORPG dann über den eigenen Store kaufen kann. Steam soll erst später dazustoßen.

Hier könnt ihr die Roadmap sehen:

Wie kommt das MMORPG an? Bei den Spielern auf Reddit ist man sich unsicher, ob man eher lachen oder weinen soll. Mit einer Verspätung von 11 Jahren das MMORPG in den Early-Access zu schicken und dabei auf Steam zu verzichten, ist das eine.

Schon in der ersten Version den Verkauf über den eigenen Shop anzukündigen, löst aber bei vielen Spielern Erinnerungen an das gerade erste gescheiterte MMORPG Ashes of Creation aus. Entsprechend negativ sind auch die Kommentare auf Reddit:

nova8808: „Hat dieses Spiel irgendeinen zwielichtigen Vorstand aus Private-Equity-Direktoren?“

FineAssignment1423: „Ich vertraue diesem Spiel noch weniger als Ashes of Creation. Und das will was heißen.“

Low-Ad-3829: „Ich sollte eigentlich entbinden, als die Beta herauskam, und ich war so besorgt, dass ich sie verpassen würde!! Jetzt ist sie 10. Lol.“

huey2k2: „Mir tut jeder leid, der sich da einkauft.“

Noximilien01: „Also im Grunde ist ihnen das Geld ausgegangen.“

Wie gut ist das MMORPG? Bei MeinMMO hatten wir bislang noch nicht die Gelegenheit, Camelot Unchained selbst auszuprobieren. Es gibt aber einen Kommentar auf Reddit, der das MMORPG bereits getestet haben will. Er stammt von Nutzer ElderberrySpare6985:

Ich hab’s ausprobiert. Oh mein Gott, es ist gerade echt mies. Es fühlt sich an, wie eine frühe Alpha-Version. Einloggen, Charakter erstellen

In die Welt spawnen. Absolut keine Orientierung. Keine Quests oder sonst irgendwas.

Die Stadt verlassen, auf der Suche nach Monstern. Es gibt nichts, alles ist öde.

Schließlich auf ein Monster stoßen, das einfach so alleine herumhängt. Es töten.

Keine weiteren Lebenszeichen zu finden, abgesehen von gelegentlichen anderen Spielern, die ebenfalls ziellos herumlaufen

In etwa 20 Minuten kein weiteres Monster gefunden. Keinen einzigen interessanten Ort oder sonst etwas gesehen. Ausloggen Es ist eine Terrain-Demo.

Die Einzelmeinung des Spielers lässt sich derzeit nicht überprüfen, es gibt aber weitere Spieler, die auf Reddit unter dem Kommentar dieselbe Meinung teilen.

Mit Camelot Unchained sollte bereits 2015 ein starkes PvP-MMORPG an den Start gehen. Dass man nun 11 Jahre zu spät eine Early-Access-Version bekommt, die wohl alles andere als fertig ist, sorgt bei den damaligen Unterstützern für Ärger. Es bleibt abzuwarten, ob das MMORPG seine ehemaligen Fans noch überzeugen kann. Bis dahin überzeugt gerade vor allem Crimson Desert: Crimson Desert bricht seinen eigenen Rekord auf Steam, doch ein Detail ist weiterhin das größte Hindernis