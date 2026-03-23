Crimson Desert bricht mit 250.000 Spielern eigenen Rekord auf Steam, doch ein Detail ist weiterhin das größte Hindernis

Nach dem holprigen Start von Crimson Desert fängt sich das Open-World-Adventure gerade und konnte auch einen neuen Rekord verzeichnen.

Wie lief das Wochenende für Crimson Desert? Nachdem das Open-World-Adventure am Donnerstagabend gestartet war, konnte der Höchstspielerstand am Freitag und am Samstag nicht übertroffen werden. Die schlechten Bewertungen, die die Spieler eingangs verteilt hatten, schreckten wohl noch zweifelnde Käufer ab.

Einen neuen Rekord konnte Crimson Desert jedoch dann am Sonntag aufstellen: Laut SteamDB spielten zur Spitzenzeit gleich 248.000 Spieler gleichzeitig, was den vorherigen Rekord von 239.000 Spielern noch einmal übertroffen hat.

Viel wichtiger als der neue Rekord sind jedoch wohl die besseren Bewertungen auf Steam, die gerade eintreffen.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Crimson Desert sehen:

Bessere Bewertungen

Wie steht Crimson Desert gerade? Nachdem Crimson Desert von der Fachpresse nur mittelmäßig bewertet wurde, haben auch die Spieler das Open-World-Adventure zunächst abgestraft. Die flache Story, die nervige Steuerung und die fehlende Erklärung dämpften den Ersteindruck vieler Spieler.

Nach dem Release-Wochenende steht Crimson Desert jedoch besser da. Am Montag, dem 23. März um 13:00 Uhr sind die insgesamten Bewertungen bei 70 % positiv auf Steam. Eine deutliche Verbesserung, die das Label von „Ausgeglichen“ auf „größtenteils Positiv“ springen lässt.

Dies ist gerade für Gelegenheitskäufer wichtig, die sich nicht stark mit dem Titel auseinandergesetzt haben und das Spiel bei Steam unter den Top-Sellern entdecken. Doch auch die Stärken von Crimson Desert zeigen sich.

Ist das Tutorial immer noch ein Problem? Ja, das Tutorial ist weiterhin ein Problem, wie die Bewertungen auf Steam zeigen. Crimson Desert zeigt seine Stärken erst nach dem Tutorial. Gerade, wer es durch das erste Kapitel schafft und etwa 10 Stunden in der Open-World verbringt, der sieht, wieso Crimson Desert nicht so schlecht ist, wie der Ersteindruck vermitteln mag.

Das zeigen auch die Bewertungen auf Steam deutlich, denn bei den Spielern, die mehr als 10 Stunden in Crimson Desert verbracht haben, steht das Adventure bei 84 %. Bei den deutschsprachigen Spielern mit über 10 Stunden im Spiel steht Crimson Desert sogar bei 89 %, also fast perfekt, und kann sich wirklich sehen lassen.

Erst am Montag nach dem Release-Wochenende haben die Entwickler mit einem Patch für spürbare Verbesserungen an der Steuerung gesorgt. Was die Entwickler noch verändert haben, erfahrt ihr in den deutschen Patch Notes: Crimson Desert Patch 1.00.03 vom 23. März bringt Lager und verbessert Steuerung – Patch Notes