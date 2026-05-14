WoW-Spieler finden neue Art, sich hart zu beleidigen – kostet nur 50 Gold

Manchmal wünschte man sich, die Mitspieler in World of Warcraft hätten mehr Hirn. Dafür kann man jetzt aktiv sorgen.

In MMORPGs geht es manchmal heiß her, auch in World of Warcraft. Da kann man gerne schon mal den Tank dafür verfluchen, dass er überhaupt keine Ahnung vom Dungeon hat, der Heiler lieber Schaden macht als zu heilen und die DPS-Spieler in den Feuerflächen stehenbleiben, als wäre es bezahlbarer Wohnraum in einer Großstadt, den man wegen Eigenbedarfsmeldung des Vermieters verliert, sobald man sich davon wegbewegt.

Doch egal, wie schlecht es auch läuft – man sollte sich niemals zu Beleidigungen hinreißen lassen. Zum einen machen die eine schlechte Erfahrung nicht besser, zum anderen liefern die oft einen Grund, um mit einer Account-Strafe sanktioniert zu werden.

Daher suchen WoW-Veteranen oft eine Möglichkeit, ihren Unmut ein wenig subtiler auszudrücken und doch sicherzustellen, dass die Nachricht auch ankommt.

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Herr, lass Hirn regnen

Welchen Trick nutzen die Spieler? Wer mal wieder von einem Mitspieler oder einer Mitspielerin genervt ist, weil einfach nichts nach Plan läuft, kann seit einer Weile auf eine neue Methode zurückgreifen, um dem anderen unmissverständlich klarzumachen, dass man mit der Leistung oder dem Verhalten nicht zufrieden ist:

Man öffnet das Handelsfenster und übergibt dem anderen Charakter den Gegenstand „Menschliches Gehirn“ („Human Brain“).

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Das sollte eindeutig klarstellen, dass man mit den Handlungen der anderen Person nicht zufrieden ist und sich noch ein wenig mehr Nachdenken wünschen würde – da kann ein zweites Gehirn nicht schaden. Vielleicht ist das erste ja auch verloren gegangen oder hat bei der Wahl der Klasse einen schweren Schaden genommen.

Wo kann man das Gehirn kaufen? Falls ihr selbst einen kleinen Vorrat an Gehirnen benötigt, um diese bei Bedarf an bedürftige Gruppenmitglieder zu vergeben, dann solltet ihr zum NPC „Klasa“ in der Gründerspitze, dem Housing-Gebiet der Allianz, reisen. Ihr findet ihn bei den Koordinaten 58 / 62. Er verkauft „Teile aus zweiter Hand“ – oder eben auch aus einem zweiten Kopf. Für jeweils 50 Gold könnt ihr dort so viele Ersatz-Gehirne kaufen, wie ihr in Zukunft benötigen werdet.

Legt ihr euch nun einen kleinen Vorrat an Ersatz-Gehirnen für eure Gruppe zu? Und wie würdet ihr reagieren, wenn euch jemand mit einem solchen Gehirn anhandelt? Ein Grund, um ordentlich im Chat zu eskalieren, oder ist es doch nur ein amüsiertes Grinsen wert?

Ein richtiges Giga-Brain braucht man auch, um zu durchschauen, dass der bekannteste Anblick von World of Warcraft eine dreiste Lüge ist.