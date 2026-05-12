Eine gute Gruppe in World of Warcraft braucht einen Tank, einen Heiler und 3 Schadensverursacher. Oder auch nicht, denn so denken nur Schwächlinge.

Mythisch+ in World of Warcraft zählt zum härtesten Content, den das MMORPG von Blizzard zu bieten hat. Es braucht eine Menge Koordination, gutes Spielverständnis sowohl von der eigenen Klasse als auch sämtlichen Feinden im Dungeon und natürlich eine ausgewogene Gruppe. Die besteht in aller Regel aus einem Tank, einem Heiler und drei DPS-Charakteren, damit ein solider Fortschritt innerhalb des Zeitlimits möglich ist.

Eine chinesische Gruppe hat jetzt gezeigt: Nein, eigentlich reichen Tanks. Denn die schaffen selbst härteste Herausforderungen im Alleingang.

Video starten WoW: So erfarmt ihr euch schnell 500 mysteriöse Himmelssplitter für das Reittier „Echo von Aln’Sharan“ Autoplay

Was hat die Gruppe gemacht? Die chinesische Gruppe aus 5 Wächter-Druiden hat einen mythischen Schlüsselstein-Dungeon bewältigt und das innerhalb des Zeitlimits. Wir reden hier nicht von einem „M+2“ oder „M+10“ – sondern von schwindelerregenden „M+20“. Das ist mit das Höchste, was aktuell überhaupt von Profis gespielt wird.

Einen Dungeon der Stufe „Mythisch+20“ zu absolvieren, ist schon für sich alleine genommen eine ziemliche Leistung. Denn ein einziger Fehler kann den Versuch ruinieren – zweite Chancen gibt es kaum, denn dann lässt sich der Timer nicht mehr bewältigen. Immerhin wird jeder Tod mit Straf-Sekunden sanktioniert und ein kompletter Wipe kann die Arbeit von Minuten ungeschehen machen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie war das möglich? Wächter-Druiden haben dazu einen ziemlich hohen Damage-Output, sodass sie massiven Schaden verursachen können, der mit vielen reinen DPS-Spezialisierungen konkurrieren kann. Nur so war es möglich, den Timer einzuhalten und den Dungeon innerhalb des Zeitlimit abzuschließen.

Blizzard zieht Notbremse, nerft Druiden hart

Als Konsequenz daraus hat Blizzard nur wenige Stunden später Nerfs angekündigt (WoW-Forum), die Wächter-Druiden betreffen. Dabei handelt es sich um „Last Minute“-Änderungen, denn der Hotfix geht in den USA bereits heute (12.05.2026) und in Europa morgen live (13.05.2026). Die Fähigkeit „Hauen“ wird 25 % weniger Schaden verursachen und die Eigenheilung von „Elunes Günstling“ wird um 40 % reduziert.

Damit dürfte zumindest diese Gruppen-Konstellation künftig nicht mehr so massive Erfolge einfahren.

Cortyn meint: Ich finde es nach wie vor ziemlich befremdlich, dass Tanks einen so hohen Damage-Output haben. Ich verstehe, warum das notwendig ist: Es macht die Tank-Rolle attraktiver und sorgt dafür, dass mehr Leute Tank spielen, wenn man als Tank selbst so viel Schaden wie viele DPS-Charaktere verursachen kann. Allerdings führt das dann auch zu genau solchen absurden Situationen, in denen Tanks sich einfach sagen: Ach, warum braucht es überhaupt den Rest der Holy Trinity? Hier einen guten Mittelweg zu finden, ist schwierig. Aber immerhin hat Blizzard nahezu sofort reagiert und Nerfs angekündigt.

Wie findet ihr die aktuelle Klassen-Balance von World of Warcraft? Findet ihr es gut, dass Tanks im Grunde richtige Allround-Talente sind, die auch in Schaden und Eigenheilung brillieren? Oder sollte das nicht der Fall sein, selbst wenn es dann noch weniger Tanks gibt?

Dass Tanks immer mal wieder auf andere Spezialisierungen verzichten, kommt alle paar Monate neu auf – das war auch am Ende von The War Within schon der Fall.