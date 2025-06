Wer Discord nutzt, kann sich in 15 Minuten ein schickes Wandbild für die Basis in Dune: Awakening erspielen

11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Community spottet über Braumeister-Tanks: In der Community kommt die Leistung gut an, wenngleich ein Tank etwas Hohn ausgesetzt ist – der Braumeister-Mönch. Das ist nämlich der einzige Tank, der in der Gruppe nicht vertreten ist. Das liegt auch daran, dass Mönch-Tanks aktuell keinen guten Ruf genießen , weil sie von vielen als zu schwach angesehen werden. Daher sind die Kommentare allesamt ein klein wenig zynisch oder sarkastisch:

Was in anderen Gruppen garantiert für jede Menge Wipes, frustrierte Beleidigungen im Gruppen-Chat und den einen oder anderen Rage-Quit gesorgt hätte, war hier allerdings von Erfolg gekrönt:

Was ist vorgefallen? Im Subreddit von WoW zeigte der Spieler NovemberRain404 einen Screenshot seiner letzten Gruppe in Mythisch+. Darauf ist die eher ungewöhnliche Gruppen-Zusammenstellung zu sehen: 5 Tanks. Kein Heiler. Keine DDs.

Tanks in WoW verzichten auf Heiler und DDs – machen Mythisch+12 einfach so

Eine gute Gruppe in World of Warcraft zu finden, ist ziemlich schwer. Gerade für hochstufige Dungeons oder Raids braucht man nicht nur erfahrene Mitspielerinnen und Mitspieler, sondern auch eine gute Mischung aus Tanks, Heilern und Damage Dealern. Umso ärgerlicher für viele andere Gruppen, wenn 5 Tanks einfach ihr eigenes Abenteuer erleben – ganz ohne Heiler, denen das Mana ausgeht oder DPS-Charakteren, die im Feuer verenden.

Eigentlich braucht eine Gruppe in World of Warcraft Tank, Heiler und DDs. Doch wenn Tanks keinen Bock haben, schließen sie die anderen einfach aus.

