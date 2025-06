WoW: Alle Tanks wurden um 16 % gebufft, weil DPS-Charaktere zu stark waren

Tanks in World of Warcraft haben einen starken Buff bekommen. Per Hotfix sind sie nun deutlich besser darin, Feinde an sich zu binden.

Einen Tank in World of Warcraft zu finden, ist oft ziemlich schwierig. Das liegt nicht nur daran, dass Tanken vielen Spielerinnen und Spielern keinen Spaß macht, sondern auch, weil man als Tank viel Verantwortung hat und über ein breites Wissen aller Spielinhalte verfügen muss. Immerhin gibt man in Gruppen das Tempo und die Marschroute vor.

Umso ärgerlicher, wenn die wenigen Tanks, die es gibt, keinen Spaß mehr an dieser Rolle haben, weil sie permanent die Aggro verlieren. Deshalb hat Blizzard nun eingegriffen und die Bedrohung von Tanks deutlich erhöht.

Was war das Problem? Mit dem steigenden Itemlevel, welches auch durch das „Turbo-Boost“-Event begünstigt wurde, können DPS-Charaktere immer höhere Schadens-Werte in Dungeons und Raids erreichen. Gerade in den „Burst-Phasen“, die oft am Anfang eines Kampfes anstehen, können diese Charaktere so viel Schaden verursachen, dass viele Tanks die Bedrohung nicht mehr aufrechterhalten können.

Die Folge: Die Feinde latschen gut gelaunt zu den DPS-Charakteren herüber und prügeln sie zumeist mit einem einzigen Schlag aus dem Leben.

Einmal kann ein Tank das vielleicht noch mit einem Spott abfangen, aber sobald der auf Cooldown ist, sieht es schlecht aus.

Das führte in den vergangenen Wochen zu immer mehr Frust, bei dem viele Tanks gesagt haben: Inhalte in hochstufigen „Mythisch+“-Dungeons machen keinen Spaß mehr, weil man die Aggro gegen gute DDs einfach nicht halten kann.

Tanks waren am Verzweifeln – aber jetzt nicht mehr.

Was hat Blizzard nun geändert? Viele Tanks haben festgestellt, dass seit gestern (12.06.2025) das Tanken wieder deutlich einfacher vonstattengeht. Das liegt daran, dass Blizzard die Bedrohung deutlich erhöht hat, die Tanks erzeugen.

Bisher hatten Tanks eine Bedrohung von 815 %. Dieser Wert wurde nun auf 950 % angehoben. Das entspricht einer Steigerung von 135 % – oder 16,5 % in Relation zum vorherigen Wert.

Die Folge davon ist, dass Tanks jetzt wieder viel einfacher die „Aggro halten“ können; also genug Bedrohung aufbauen, damit die Feinde nicht wild von Charakter zu Charakter rennen. Damit sollten auch hochstufige Dungeons mit stark ausgerüsteten DPS-Charakteren besser machbar sein.

Ein anderer Buff betrifft gerade die Verstörenden Visionen – die sind jetzt viel einfacher als vorher, sogar mit 8 aktiven Masken!