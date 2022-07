Mit einem genialen Trick kommt ihr in Lost Ark viel günstiger auf Gearscore 1.415

Was haltet ihr von der Methode? Habt ihr sie selbst schon verwendet oder mögt ihr es lieber, wenn alles gleichmäßig auf +15 ist? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Das macht den Support-Build etwas teurer als den DPS-Build, da Oberteil und Hosen in der Verbesserung mehr Gold kosten als Handschuhe und Schulterteile. Dennoch ist auch dieser Weg weitaus günstiger, als die gesamte Ausrüstung bis +15 zu pushen. Bei beiden Varianten landet ihr am Ende auf Gearscore 1.415.

Was zeigt der Trick? Um normalerweise den Gearscore 1.415 zu erreichen, müsst ihr eure aktuelle Ausrüstung komplett auf +15 bringen. Das kostet Nerven, eine Menge Kristalle und vor allem auch einen Haufen Gold. Damit ihr zumindest weniger Gold verbratet, hat ein reddit-User euch ausgerechnet, wie es einfacher geht (via reddit ).

Das Upgraden in Lost Ark ist verflucht teuer. Das ist so weit kein Geheimnis. Ein reddit-User zeigt allerdings einen Trick auf, mit dem ihr euch das Leben leichter machen könnt. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

