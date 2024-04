Das neue MMORPG von Amazon lässt euch bald sein Endgame testen – Details zur Beta von Throne and Liberty 

Schon in wenigen Tagen startet Throne and Liberty in seine Beta-Phase. Dann können auch Spieler hierzulande Amazons MMORPG ausprobieren. Die Entwickler gaben jetzt Details zur Beta bekannt.

Was ist Throne and Liberty? Das MMORPG des südkoreanischen Entwicklers NCSoft hat eine lange Geschichte hinter sich. Nachdem es unter dem Namen Lineage Eternal im Jahr 2017 beinahe fertig wurde, folgte eine komplette Überarbeitung und die Umbenennung in Throne and Liberty.

In Südkorea konnten Spieler bereits im Dezember 2023 loslegen. Das MMORPG erscheint im Westen voraussichtlich 2024 für Steam, PS5 und Xbox Series X/S.

Um das Spiel testen zu lassen und Feedback bei den Spielern einzuholen, wird zwischen 10. und 17. April 2024 eine geschlossene Beta laufen.

Erst kürzlich erschien ein neuer Trailer, der die Beta ankündigte:

Die Entwickler verraten Details zur Beta

Wer kann die Beta spielen? Bis zum 2. April konnten sich interessierte Spieler für den Testzeitraum anmelden. Die Beta wird sieben Tage laufen und in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien-Pazifik verfügbar sein.

Wer Zugang erhält, darf seine Meinung aber nicht in der Öffentlichkeit kundtun. Die Beta steht nämlich unter NDA, das heißt, ihr dürft nicht über das Gesehene sprechen. Auch Streams oder dergleichen sind deshalb nicht zu erwarten.

Was ist der Inhalt der Beta? Die Entwickler haben in einem Blogeintrag auf der Website des Spiels verraten, was Teilnehmer in der Beta erwartet. Getestet werden vor allem das Stufen-System und die Progression der Spieler im laufenden Spiel.

Den Entwicklern ist es wichtig, den Teilnehmern der Beta ein gutes Gefühl für die Spielwelt Solisium zu vermitteln. Man solle sich austoben können, eine Levelgrenze wird es nicht geben. Die Spieler sollen alle Inhalte des Spiels ausprobieren.

Das bedeutet, dass neben dem Early- und Midgame, auch das Endgame spielbar sein wird.

Was ist das Ziel der Entwickler? Die Beta soll vor allem dafür dienen, Feedback bei den Spielern einzuholen. Im Mittelpunkt stehen das Kampfsystem und die World-Events.

Um letztere zu testen, haben die Entwickler einen Zeitplan für Prime-Time-Events in jeder Region des Spiels erstellt. Es wird also vermutlich bereits einige der angekündigten Belagerungsschlachten geben.

Außerdem möchte NCSoft die Meinung der Spieler zum Wirtschaftssystem von Throne and Liberty erfahren. Damit ist einerseits die spielinterne Wirtschaft gemeint, andererseits aber auch der Marktplatz. Dort könnt ihr mit der Echtgeld-Währung Lucent einkaufen. Beta-Tester werden eine bestimmte Menge davon erhalten.

Im Grunde kann das Spiel aber kostenlos gespielt werden. Trotzdem gibt es Vorwürfe, Throne and Liberty wäre Pay2Win.

Nach dem Ende der Beta werden die Entwickler das Feedback der Spieler zusammentragen und weiter am Spiel werkeln. Ein konkretes Release-Datum für außerhalb von Südkorea gibt es derzeit aber noch nicht. Das MMORPG soll aber ohne große Unterschiede zur koreanischen Version auch hierzulande erscheinen.

Habt ihr euch zur Beta angemeldet? Freut ihr euch auf Throne and Liberty? Schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare. Auf MeinMMO findet ihr alle Infos zu Throne and Liberty.