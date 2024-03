Das heiß erwartete MMORPG Throne and Liberty sendet nach 6 Monaten ein Lebenszeichen auf Steam

Es tut sich etwas bei Throne and Liberty, doch es ist wohl noch nicht die Veröffentlichung des Spieles. Stattdessen könnte bald ein Test anstehen.

Was passiert bei Throne and Liberty? Zuletzt wurde es um das lang ersehnte MMORPG ziemlich ruhig.

Doch auf Steam tut sich nun wieder etwas bei Throne and Liberty. Das Spiel erhielt einige Updates und auch am Namen des MMORPGs wurde etwas getan.

Hier könnt ihr den Launch-Trailer zu Throne and Liberty sehen.

Ein neuer technischer Test könnte bald starten

Was tut sich auf Steam? Auf Steam wurden seit dem 12. März viele Änderungen am Spiel durchgeführt. Genauer gesagt wurde der Name „Throne and Liberty – Technical Test“ hinzugefügt und am 24. März zu „Throne and Liberty : Technical Test“ geändert.

Eine solch kleine Änderung am Titel könnte darauf hindeuten, dass die Entwickler in den letzten Zügen, quasi am Feinschliff, eines neuen Tests stehen. Ob dieser öffentlich ist oder sich wieder nur an Menschen richtet, die sich vorher beworben hatten, ist nicht bekannt.

Das Spiel erhielt auch Updates, zum Beispiel ist es jetzt etwa 9 Gigabyte größer als zuvor beim letzten technischen Test. Auf Steam könnt ihr euch die Änderungen selbst ansehen.

Wann könnte der Test starten? Wann der Test starten könnte ist noch ein Rätsel und das sogar im wörtlichen Sinne. Das Spiel lud wohl aus Versehen ein falsches Icon hoch, wie sich auf SteamDB nachsehen lässt. Zwar wurde das Icon schnell wieder verändert, doch es lässt sich recht pixelig das Logo von Throne and Liberty erkennen, mit einem Text darunter.

Das Logo ist allerdings so klein und unleserlich, dass man nicht erkennen kann, was darunter wirklich steht. Auf Reddit versuchen einige Menschen schon, das Logo durch AI-Tools leserlich zu machen, doch bislang ohne Erfolg.

Wenn auf dem Icon das Datum des technischen Tests wirklich darauf seien sollte, werden wir es wohl nie lesen können.

Wenn ihr noch eine Chance haben wollt am Test von Throne and Liberty teilzunehmen, dann versucht euch doch noch als Tester anzumelden: Das kommende AAA-MMORPG von Amazon bringt neues Gameplay – Zeigt, wie ihr euch für einen Beta-Test anmelden könnt