Lebenszeichen von Amazon Games! Große MMORPG-Hoffnung kommt im September

Throne and Liberty (Project TL) hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spiele-Reihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, ...

In Korea ist Throne and Liberty bereits erschienen, konnte dort die Erwartungen jedoch zunächst nicht erfüllen. Daraufhin wechselte die Führung des Teams. Ahn Jong-ok soll von seinem Amt zurückgetreten sein. Executive Director Choi Moonyoung gibt jetzt die Richtung vor, und denkt dabei laut über eine Mobile-Portierung nach .

Gelobt wird auch die Flexibilität des Klassensystems, da man frei die Waffen wechseln und so leicht unterschiedliche Rollen einnehmen kann, die große Welt, mit ihren dynamischen Wetter-Effekten und Tag-Nacht-Zyklen, und die große Bandbreite an Inhalten.

Throne and Liberty könnte die Lösung für das größte Ärgernis in Free2Play-MMORPGs liefern

Was muss ich zu Throne and Liberty wissen? T&L wurde ursprünglich als Lineage 3 oder Lineage Eternal angekündigt und sollte ursprünglich auf eine isometrische Perspektive setzen, ähnlich wie Lost Ark. Allerdings wurde es 2017 von Grund auf überarbeitet , um ein „echtes Next-Gen-MMORPG“ zu werden.

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Throne and Liberty – Official GeForce RTX Gameplay Reveal Trailer

Was haben Amazon Games und NCSoft angekündigt? Die Insider der südkoreanischen Wirtschaftsseite MTN hatten recht! Laut einer offiziellen Pressemitteilung soll Throne and Liberty am 17. September 2024 für PC, PS5 und Xbox erscheinen, und zwar mit einem Free2Play-Modell.

Die Verantwortlichen von Amazon Games und NCSoft kündigen überraschend den Release-Termin der westlichen Version von Throne and Liberty an! Das MMORPG erscheint tatsächlich noch im Jahr 2024 für PlayStation 5, Xbox und PC.

