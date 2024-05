Throne and Liberty: Insiderbericht liefert Infos zum Release und Stand des neuen MMORPG

Das MMORPG Throne and Liberty soll 2024 durch Amazon in Europa erscheinen und für die Konsolen PS5, Xbox Series X und für den PC erscheinen. Ein neuer Insiderbericht enthält neue Infos über eine Mobile-Version, einen Führungswechsel und die Pläne für den Release im Westen.

Das ist der Insiderbericht: Die südkoreanische Wirtschafts-Seite MTN berichtet, unter Berufung auf Quellen bei NCSoft:

Throne and Liberty laufe in Südkorea so schlecht, dass NCSoft jetzt eine Mobile-Version plant, um eine Neubelebung wie bei Lost Ark einzuleiten. Damit soll der Markt in Ostasien, etwa in Taiwan, abgedeckt werden. Man hofft, dass sich Throne and Liberty nach der anfänglichen Krise noch mal erholt. Laut einer Quelle bei NCSoft sei der Mobile-Release aktuell noch im Planungs-Stadium und noch nicht fest beschlossen

Zudem sei bei Throne and Liberty die Führung ausgetauscht worden: Der Producer Ahn Kong-wook sei zurückgetreten. Jetzt soll sich die Führung neu aufstellen. Im Moment leite der Executive Director Choi Moon-young die Entwicklung. Der hatte das Projekt bereits in den 2010ern übernommen.

Diese Information habe MTN durch eine Quelle bei NCSoft erhalten.

Release von Throne and Liberty im Westen weiter für 2024 geplant

Das sind die guten Nachrichten, laut MTN:

Eine Abordnung Amazon Games besucht in dieser Woche Südkorea und diskutiert genaue Details zu einem Launch und zu einer Zusammenarbeit.

Laut MTN plant NCSoft weiter mit einem Release von Throne and Liberty durch Amazon in Europa und den USA im Jahr 2024.

Das sagt die Seite noch: Die Seite geht darauf ein, warum „Throne and Liberty“ so einen schrägen Namen hat und nicht einfach „Lineage 3“ oder „TL“ (The Lineage) heißt. Lineage ist eine riesige südkoreanische MMORPG-Reihe, dort ähnlich populär wie WoW bei uns.

Die Seite sagt: Nach dem Erfolg von „Lineage W“ ging man vom ursprünglichen Plan ab und wollte „The Lineage“ eher als eigene Marke verkaufen, weil mit Lineage zu starke Erwartungen des Marktes verbunden sind – auch an ein Business-Modell. Lineage ist traditionell ein Free2Play-MMORPG.

Jetzt glaubt man aber, der schwache Erfolg von Throne and Liberty könnte am Namen und einer Verwirrung über die Identität des Spiels liegen.

Die Neuigkeiten, dass Throne and Liberty in Südkorea seit dem Release vor einem halben Jahr unter den Erwartungen bleibt, verfestigen sich damit weiterhin. Aber NCSoft scheint das MMORPG nicht aufzugeben, sondern glaubt an eine Neubelebung: Alle warten aufs neue MMORPG Throne and Liberty – Doch es gibt schlechte News