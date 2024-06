Spieler befragen Macher von Throne and Liberty zu Pay2Win und Bots, die Antworten machen ihnen Sorgen

Noch vor dem Start von Throne and Liberty im Westen machen sich viele Spieler Gedanken über die Monetarisierung des neuen MMORPGs. Auf einem Event in Korea konnten koreanische Community-Mitglieder Fragen an die Entwickler stellen, dabei ging es auch um Pay2Win und Bots.

Wo befragten die Spieler die Entwickler? Der Content-Creator und „Throne and Liberty“-Streamer Kanon teilte vor kurzem ein Video auf YouTube. In dem Video ist eine Veranstaltung von Throne and Liberty zu sehen, bei der er und andere Community-Mitglieder einem Team von Throne and Liberty Fragen stellen dürfen.

Die Community-Mitglieder nahmen kein Blatt vor den Mund und stellten den Entwicklern Fragen zu den Themen Pay2Win und Bots.

Hier könnt ihr den Trailer sehen, der den Release-Termin bei uns ankündigte.

Throne and Liberty soll genauso laufen wie in Korea

Was sagen die Entwickler zum Pay2Win? Der Content-Creator Kanon konfrontierte die Entwickler mit dem Vorwurf, im Westen würden bereits jetzt viele denken, Throne and Liberty sei Pay2Win.

Auch der schlechte Ruf von NCSoft im Westen würde dazu beitragen, dass viele dem Spiel negativ gegenüber stehen (via YouTube). Anschließend fragt er, ob die Entwickler das gleiche Monetarisierungssystem für den Westen planen würden, wie es aktuell in Korea läuft.

Die Entwickler antworteten: „Da wir das Ziel verfolgen, den globalen und den westlichen Dienst als eine Identität zu erhalten, haben wir derzeit keine Pläne, sie getrennt zu betreiben.

Da wir zwei verschiedene Regionen betreiben, befinden wir uns außerdem in Gesprächen mit Amazon. Im Moment kann man sagen, dass wir den koreanischen Service und Amazons Service als eine Identität kombinieren.“

Diese Antwort reichte dem Content-Creator wohl nicht aus, denn er fragte nochmal, nach ob man nicht zum Beispiel die Marktplatz-Währung auch so gestalten könnte, dass man sie nur im Spiel verdienen kann.

Die Entwickler antworteten: „Zurzeit planen wir, mit dem besprochenen singulären Modell fortzufahren. Aber wie Sie schon sagten, die Bedenken bezüglich P2W… oder wie manche es als aggressive Monetarisierung sehen würden, oder Vorurteile über das Spiel und das Unternehmen, werden wir weiter diskutieren und diese Angelegenheit weiter verbessern. Auch intern wird dieses Thema ständig kritisiert und diskutiert.“

Wie funktioniert das System in Korea? Laut dem Content-Creator Kanon erhält man die Auktionshaus-Währung Lucent nur, in dem man sie kauft. Spieler, die kein Geld ausgeben wollen, können die Währung nur erhalten, in dem Sie im Spiel Items zum Verkauf anbieten und Spieler, die Echtgeld ausgegeben haben, diese kaufen.

Er selbst sieht das Spiel jedoch als weniger Pay2Win als andere koreanische MMORPGs wie Lost Ark und Black Desert Online an (via YouTube).

Die Community ist sich uneinig wie sehr Pay2Win Throne and Liberty wirklich ist

Was sagt die Community zu den Antworten? Die Community ist nicht gerade glücklich über die Antworten er Entwickler. Wie Pay2Win Throne and Liberty aber gerade in Korea ist, darüber ist man sich noch uneinig.

Chemical-Leak420 beschrieb die Situation in Korea auf Reddit wie folgt: „Dies ist ein Walspiel. Es ist p2w mit einem pvp-zentrierten Fokus. Das ist die schlechteste Kombination, wenn ihr mich fragt. […] Auch wichtig zu beachten, dass Ausrüstung in diesem Spiel riesig ist…..Ein p2w ausgerüsteter Krieger kann 10 f2p plebs in PVP niedermähen. Nun, ein Wal wird seine Freude haben, aber diese 10 f2p plebs werden das Spiel verlassen.“

Ghaith97 widerspricht jedoch auf Reddit: „Das zeigt nur, dass du das Spiel nicht wirklich gespielt hast, denn das ist einfach nicht wahr. Die Größe des Zergs ist bei weitem der wichtigste Faktor. Der Unterschied zwischen der min-maxed Ausrüstung mit perfekten Eigenschaften aus dem Auktionshaus und der Ausrüstung von jemandem, der gerade die gleiche Zeit gespielt hat, aber ohne Ausgaben, ist minimal.

Sicher, man verliert wahrscheinlich 9 von 10 1v1s bei gleichem Skill-Level, wenn man einen f2p-Spieler gegen einen Giga-Wal antreten lässt, aber man wird in diesem Spiel nie 1v10 gegen jemanden spielen, man hat einfach nicht die Abklingzeiten dafür.“

Der Reddit-Nutzer Paintspot- erwähnte, dass eine weitere Frage es gar nicht mehr ins Video des Content-Creators geschafft hat.

Er schrieb: „Es ist auch erwähnenswert, dass ein anderes Community-Mitglied ihnen gesagt hat, dass sie das Botting/Hacking so schnell wie möglich beheben müssen, weil so viele Leute das Spiel verlassen haben. NC [Anmerkung der Redaktion: NCSoft, die Entwickler von Throne and Liberty] zuckte mit den Schultern und sagte, dass alle Spiele Bots und Hacks haben lol“

Dass Throne and Liberty bei uns also mit dem gleichen Monetarisierungsmodel startet, ist wahrscheinlicher geworden. Jedoch können die Entwickler sich kurzfristig immer noch umentscheiden. Unseren Artikel mit allen wichtigen Informationen zu Throne and Liberty haben wir erst kürzlich aktualisiert: Alles Wichtige zu Release, Klassen, Gameplay, Open Beta, Preis und Plattformen