Throne and Liberty startete in Korea schlecht, dank Amazon Games soll der Launch im Westen gelingen

Parallel zur Ankündigung vom Release-Termin von Throne and Liberty ist ein Artikel auf der offiziellen Webseite von Amazon Games erschienen, in dem der Publisher, aber auch Entwickler NCSoft den anstehenden Launch im Westen kommentieren.

Wann erscheint Throne and Liberty? Das MMORPG von NCSoft erscheint mit einem Free2Play-Modell am 17. September 2024 für PC, PS5 und Xbox, und zwar in Nord- und Südamerika, Europa, Australien, Neuseeland und Japan. Den Launch begleitet Amazon Games als Publisher. Vom 18. bis 23. Juli 2024 soll auf PC und den Konsolen eine offene Beta-Phase stattfinden.

In Südkorea ist Throne and Liberty bereits 2023 erschienen. Dort blieb das MMORPG jedoch hinter den Erwartungen von NCSoft zurück. Daraufhin wechselte die Führung des Teams. Ahn Jong-ok soll von seinem Amt zurückgetreten sein. Executive Director Moonyoung Kap gibt jetzt die Richtung vor, und denkt dabei laut über eine Mobile-Portierung nach.

Welchen Einfluss nimmt Amazon Games auf Throne and Liberty? Ähnlich wie bei Lost Ark kümmert sich das Studio hinter New World um Aufgaben wie Lokalisierung, Marketing, Veröffentlichung und Management des Live-Services.

In einem Artikel auf der offiziellen Webseite von Amazon Games (via amazongames.com) erklärt Moonyoung Kap, welche Früchte diese Zusammenarbeit bereits getragen hat:

Auch wenn einige internationale Spieler das Erlebnis bereits auf koreanischen Servern genießen, haben wir nicht oft die Gelegenheit, umfassende Rückmeldungen zu sammeln und auszuwerten. Dank der Zusammenarbeit mit Amazon Games erhielten wir Feedback von einer breiten Masse globaler Nutzer. Amazon Games stempelte Benutzerbedürfnisse nicht einfach als Forderungen ab. Sie haben unser Team anhand verschiedener Berichte und Daten davon überzeugt, warum bestimmte Änderungen notwendig waren und wie viele Nutzer sie begrüßen würden. Moonyoung Kap, Camp-Captain bei NCSoft für Throne and Liberty

Laut Daniel Lafuente, Globalization Design Manager bei Amazon Games, habe man die Richtung, in die sich Throne and Liberty im vergangenen Jahr entwickelt hat, durch die Veranstaltung öffentlicher Testphasen und die daraus resultierenden Erkenntnisse bedeutend geprägt.

Die sich aus den Erkenntnissen ergebenden Anpassungen sollen sicherstellen, dass Throne and Liberty mit dem Launch im September „bei einem globalen Publikum ins Schwarze trifft.“ Wie? Nun, indem man das Kernerlebnis verbessert, aber gleichzeitig das bewahrt, „was Throne and Liberty so großartig macht.“

Der neue Trailer von Throne and Liberty stellt euch die Welt Solisium vor:

Die Stärken von Throne and Liberty

Was soll das MMORPG denn auszeichnen? Throne and Liberty setzt einen großen Schwerpunkt auf Inhalte, in denen große Spielergruppen zusammenarbeiten oder gegeneinander kämpfen, etwa Belagerungsschlachten, Gildenkriege und Weltboss-Herausforderungen.

Moonseop Lee, Game Design Director bei NCSoft, lobt dabei einen Aspekt, den auch viele Teilnehmer der letzten Tests positiv herausgestellt hatten:

„Für viele bietet Throne and Liberty eine reibungslose Spielerfahrung, selbst in den Umgebungen, in denen viele Spieler aufeinandertreffen. Das ist eine der Stärken des Spiels. Ein Mehrspieler-Online-RPG-Spiel zeichnet im Vergleich zu einem Einzelspieler-Abenteuer die große Anzahl an Spielern aus. Darum sind wir sehr stolz auf die technischen Fertigkeiten unseres Entwicklungsteams.“

Daniel Lafuente unterstreicht diese Stärke des MMORPGs:

Das Spiel basiert auf ein paar wirklich leistungsstarken Technologien, die massive PvP-Kämpfe und Events, in denen Tausende von Spielern gegeneinander antreten, sowie das reibungslose Erlebnis, das wir alle lieben gelernt haben, möglich machen. Ich liebe das Streben nach Größe und Spektakel, aber am meisten begeistert mich die der Fokus auf die Community. Throne and Liberty hat ein außergewöhnlich tiefschichtiges Gildensystem, mit dem Spieler sich gemeinsam mit Freunden Herausforderungen stellen können. Es ist die perfekte Mischung aus modernen Funktionen für das Zusammenspiel auf so einer großen Ebene. Daniel Lafuente, Globalization Design Manager bei Amazon Games

Welche Vorteile bieten Gilden in T&L? Auch auf diese Frage hat Moonseop Lee eine Antwort: „In Throne and Liberty können zahlreiche Ziele durch Gilden erreicht werden, zum Beispiel Gildenranglisten, Eroberungsschlachten oder Burgbelagerungen. Gilden bilden das Herzstück von strategischen, kompetitiven Kämpfen.

Gildenmitglieder verfolgen Hand in Hand gemeinsame Ziele und profitieren von einem Gildenbelohnungssystem. Dazu zählen der Erhalt von Raid-Gegenständen sowie Belohnungen aus Events, die unter Mitgliedern aufgeteilt werden. Den größten Anreiz einer Gilde bietet allerdings das Gefühl der Dazugehörigkeit. Man weiß stets einen Gefährten an seiner Seite.“

Throne and Liberty setzt auf Inhalte für große Spielergruppen.

Was sind Eroberungsschlachten? Eroberungsschlachten sind große PvP-Events, in denen Gilden für zwei Auftragsziele gegeneinander antreten: Segenssteine und Zerwürfnissteine. Die Gilde, die einen von beiden Steinen kontrolliert, erhält wertvolle Boni und Gildenressourcen. Außerdem darf sich die Gilde, die einen Zerwürfnisstein besitzt, über die exklusive Gelegenheit freuen, einen täglichen Feldboss herauszufordern.

Was passiert bei Burgenbelagerungen? Bei Burgbelagerungen treten Spieler gegeneinander an, um eine … ihr ahnt es … Burg zu erobern. In diesen chaotischen Schlachten sollen ausgefeilte Strategien zum Sieg führen.

Die Angreifer müssen ihre Kräfte taktisch aufteilen, einzigartige Elemente wie Golems wirksam einsetzen und Respawnpunkte sichern. Dabei sollen auch kleinere Gilden teilnehmen und ihren Beitrag leisten können. Etwa, in dem sie Plünderungsstätten einnehmen, um so Steuern einzusammeln.

Welche Tierform aus Throne and Liberty soll es sein?

Was bietet Throne and Liberty noch? In dem MMORPG erwarten euch PvPvE-Dungeons, ein klassenloses Charaktersystem, bei dem ihr jederzeit zwischen zwei Waffengattungen wechseln könnt, sowie eine Spielwelt, in der sich die Erkundung lohnenswert anfühlen soll.

Letzteres soll zum einen durch die dynamischen Verwandlungen in Tierformen unterstützt werden. Zum anderen aber auch durch die Art und Weise, wie die Spielwelt auf Wetterphänomene reagiert. Sintflutartige Überflutungen können etwa Gebiete großflächig unter Wasser setzen.

Welche Erfahrungen hat Amazon Games mit MMORPGs? Die Games-Sparte von Amazon hat mit New World (Eigenentwicklung) und Lost Ark (von Smilegate entwickelt) bereits gezeigt, dass man erfolgreiche MMORPG-Launches stemmen kann.

Mit 1.324.761 (Lost Ark, Platz 4) und 913.027 (New World, Platz 7) gleichzeitig aktiven Spielern konnte man sich sogar gleich zweimal in der Allzeit-Top-10 von Steam verewigen (via steamcharts.com). Eine große Zahl von Spielern langfristig zu binden, das hat bisher jedoch nicht geklappt. Beide MMORPGs leiden seit ihrem jeweiligen Launch unter verschiedenen Problemen, die bis heute bestehen.

Der Vergleich mit Lost Ark drängt sich mit Blick auf Throne and Liberty nicht nur auf, weil Amazon Games auch hier als Publisher für einen asiatischen Entwickler fungiert. Auch das Bezahlmodell wird bei T&L vergleichbar ausfallen (Free2Play mit Ingame-Shop).

Das Ziel von Amazon Games muss es für T&L also sein, ein Fundament für den Launch im September zu schaffen, mit dem sich die Probleme von Lost Ark (Bots, Grind/Zufalls-Faktor im Endgame, Überforderung) vermeiden und langfristig eine aktive Community aufbauen lassen. Mehr Infos zum neuen MMORPG: Amazon Games bringt Throne and Liberty im September – Trailer, Termin und Open Beta