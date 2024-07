Throne and Liberty präsentiert riesige PvP-Schlachten und Belagerungen im neuen MMORPG

Das kommende MMORPG Throne and Liberty hat gezeigt, was die Spieler an Inhalten erwarten dürfen. Mit dabei sind riesige PvP-Schlachten, Belagerungen, Einzelspieler-Aktivitäten sowie Koop-Aktivitäten in der Gruppe oder als Gilde.

Was stellt die Ankündigung vor? Das neue MMORPG Throne and Liberty hat in einer Ankündigung auf ihrer Website (via playthroneandliberty.com) die verschiedenen Spielmodi vorgestellt, auf die sich die Spieler freuen dürfen. Dabei geht das Spiel auf Inhalte im PvP, PvE und die Aktivitäten, die man als einzelner Spieler erleben darf, ein.

Am interessantesten sehen aber wohl die Belagerungsschlachten aus, die man gleich auf drei verschiedene Weisen spielen kann.

Hier könnt ihr den Trailer von Throne and Liberty sehen:

Belagerungen – laut, leise oder trickreich

Wie sollen die Belagerungen ablaufen? Die Belagerungen von Throne and Liberty können auf drei unterschiedliche Weisen als Angreifer gespielt werden.

Die erste Möglichkeit, wie ihr die Belagerung durchführen könnt, ist als dicker Golem, zu dem ihr euch verwandeln könnt und mit dem ihr die feindlichen Mauern versucht einzureißen.

Möglichkeit zwei ist, euch in die Burg zu schleichen. Dafür geht ihr einen Umweg durch die Kanalisation. Passt dabei aber auf, dass ihr nicht erwischt werdet.

Die dritte Möglichkeit ist es, die Burg mit Tricks einzunehmen. Dafür könnt ihr entweder über die Burg auf einem riesigen fliegenden Wal fliegen und von oben angreifen oder die Ablenkung eines Angriffes einer anderen Gilde nutzen, um eure Chancen zu erhöhen.

Die Belagerungen sind PvP-Schlachten, bei denen ihr gegen andere Spieler antretet, um die Herrschaft über das „Steinwächterschloss“ zu erhalten. Damit ihr den Thron besteigen dürft, könnt ihr Allianzen schmieden oder eure Verbündeten verraten.

Als Verteidiger dürft ihr euch auf riesige PvP-Schlachten freuen, bei denen ihr euch gegen Heerscharen an feindlichen Allianzen behaupten müsst. Außerdem wird es neben den Belagerungsschlachten noch weitere PvP-Spielmodi geben, wohl auch in der Open-World.

So könnten Belagerungsschlachten aussehen.

Welche PvE-Aktivitäten soll es geben? In Throne and Liberty soll es verschiedene PvE-Aktivitäten für unterschiedliche Gruppengrößen geben. Wie in den meisten MMORPGs will Throne and Liberty auch instanziierte Dungeons bieten.

Im Spiel gehören diese Dungeons zum Dimensionskreis. Mit steigendem Level schaltet ihr dabei immer neue Dungeons frei, die dann auch dabei helfen eure Waffen zu leveln.

In Throne and Liberty gibt es auch Raids für Gilden. Dabei sollen euch immer stärker werdende Raid-Bosse entgegentreten, von denen ihr immer mehr „begehrenswertere Ausrüstung“ erhaltet (via playthroneandliberty.com)

Auch in der Open-World dürft ihr mit euren Freunden oder alleine in Dungeons treten. Während dort starke Gegner auf euch warten, deutet das MMORPG hier auch Open-World PvP an. Genau heißt es auf playthroneandliberty.com: „Es warten starke Feinde, aber das größte Hindernis werden wahrscheinlich die anderen Spieler sein.“

Wird es auch Aktivitäten für einzelne Spieler geben? Ja, mit der voraussichtlichen Veröffentlichung des Spiels am 17. September wird es auch Solo-Aktivitäten geben. Für Einzelspieler soll es „Taedals Turm“ geben. Dabei dürft ihr alleine gegen Bosse antreten.

Jedes Mal, wenn ihr einen Boss besiegt, geht es eine Etage weiter und der Boss wird herausfordernder. Für die Spieler, die das MMORPG sehr ernst nehmen, wird es Modus „Das Tor der Unendlichkeit“ geben. Hierbei werden diejenigen belohnt, die die Etagen möglichst schnell abschließen.

Die Belohnung soll dabei nicht zu gering ausfallen. Die Entwickler schreiben dazu: „Ein paar erfolgreiche Läufe könnten den Unterschied zwischen einem tapferen, aber mageren Einsatz oder einem großen Triumph bei Ihrer nächsten Burgbelagerung ausmachen.“

Vor kurzem geriet Throne and Liberty unter Beschuss der Spieler, die das Spiel in Korea spielen. Sie haben Angst, dass das Spiel mit der gleichen Monetarisierung auch in Europa starten könnte: Spieler befragen Macher von Throne and Liberty zu Pay2Win und Bots, die Antworten machen ihnen Sorgen