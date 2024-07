Legendärer MMORPG-Entwickler macht ein neues Spiel, sagt: Es soll komplex werden, aber nicht kompliziert

Raph Koster ist verantwortlich für einige der ältesten und bekanntesten MMORPGs der Welt. Mit Stars Reach plant der Veteran seit einigen Jahren sein nächstes Spiel. In einem neuen Blogpost spricht Koster darüber, was ihr vom MMO erwarten könnt.

Was ist das für ein neues Spiel?

Stars Reach ist ein Sandbox-MMO, das mindestens seit 2019 in Entwicklung ist und bei dem moderne Techniken wie AI und Clouds zum Einsatz kommen sollen.

Das Spielprinzip soll grob dem uralten MMORPG Ultima Online entsprechen, nur moderner und anspruchsvoller. Kern sollen „von Spielern getriebene Interaktionen“ sein.

Die Ambitionen sind groß: Es heißt, Stars Reach soll für Science-Fiction das tun, was World of Warcraft für Fantasy getan hat.

Wer steckt hinter Stars Reach? Das entwickelnde Studio ist Playable Worlds, welches bereits 2018 vom MMORPG-Guru Raph Koster gegründet wurde. Koster ist eine Ikone des Genres, der maßgeblich an dessen Entstehung beteiligt war:

Koster war der Lead-Designer von Ultima Online, dem Urgestein der Sandbox-MMOs.

Danach arbeitete Koster als Creative Director an Star Wars Galaxies, einem der MMORPGs, das ihr euch am sehnlichsten zurück wünscht.

Der Veteran ist auch für seine Expertise in der Entwicklung bekannt: Im Interview mit MeinMMO spricht Koster über die Entwicklung der MMOs und erklärt, dass WoW-Killer fast MMOs gekillt hätten.

Für sein neustes Projekt hat Raph Koster mit seinem Studio bereits über 25 Millionen Dollar an Stütze bekommen und das in einer einzigen Zahlung.

In eine neuen Blogpost erklärt der Entwickler nun, was genau die „Säulen“ von Stars Reach sein sollen.

Komplex, aber nicht kompliziert

In dem langen Beitrag geht Koster auf die Entwicklung von MMOs als Genre ein. Er räumt ein, dass MMOs in den letzten Jahren zumindest gefühlt still stehen. Sie hätten sich in Loot-Shooter, Survival-Games und solche Dinge weiterentwickelt, die schlicht mehr Spieler ansprechen.

Stars Reach soll deswegen ein paar grundlegenden Prinzipien folgen:

Das MMO soll so bequem sein wie ein Nintendo-Spiel und zugleich die Tiefe eines Sandbox-MMOs haben.

Bewährte Spielmechaniken sollen dafür sorgen, dass Spieler leicht ins Spiel finden und tief genug eintauchen können, um bleiben zu wollen – etwa wie die Regeln beim Schach.

Steuerung und UI sollen intuitiv, einfach und vertraut sein.

Stars Reach soll auf vielen Clients laufen, um auf möglichst vielen Endgeräten zu funktionieren und Spieler zu verbinden.

Der Entwickler schreibt ebenfalls, dass Stars Reach durchaus komplex werden soll, aber: „Ich versuche immer, zwischen Komplexität und Verkomplizierung zu unterscheiden. Es gibt viel Komplexität in einem Karten-Deck […] aber die grundlegende Form des Decks ist nicht kompliziert. Schach hat nur sechs verschiedene Figuren, Go nur eine.“

Im Beitrag heißt es weiter: „Wir wollen ein Spiel bauen, das echte Tiefe und Komplexität hat, die daher rührt, dass einfache Dinge auf unerwartete Weise kombiniert werden.“ Viel mehr Infos gibt es zu seinem neuen MMO zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht. Koster wird aber wohl wissen, was er da tut: MMORPG-Urvater erklärt, was MMO heißt und was dazugehört