Besteht das Gameplay in modernen MMOs nur noch aus Kill- und Fetch-Quests? Raph Koster, Urvater des Genres, hat hierzu eine eigene Meinung.

Wer ist Raph Koster? Koster startete seine Karriere beim MMORPG-Klassiker Ultima Online, wo er bei der Erweiterung The Second Age als leitender Designer fungierte. Später arbeitete er als Creative Director an Star Wars Galaxies mit. Er gilt als einer der Urväter des Genres der MMORPGs.

Koster spricht immer wieder über seine Erfahrungen und auch über den Stand der MMORPGs. So erklärte er beispielsweise, dass sich auch heute Abo-Spiele gegenüber Free2Play-Games behaupten könnten, sofern das Modell richtig umgesetzt wird.

Außerdem stellte er klar, was er unter dem Begiff „MMO“ überhaupt versteht. Nämlich ein Etikett für die Onlinespiele, die stetig weiterentwickelt werden.

Geht es in MMORPGs, wie hier TERA, nur noch darum, Monster zu töten und Items zu sammeln?

Was ist aus MMORPGs geworden?

Was sagt er nun über MMOs? Zum Release des Rollenspiels Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning meldete sich der Designer zu Wort. Er zeigte sich überrascht über einen Artikel, welcher das Gameplay des Rollenspiels mit Destiny 2, Call of Duty: Modern Warfare und The Division 2 vergleicht. Und zwar in der Form, dass der Spieler zwar immer etwas zu tun hat, im Gegenzug dafür aber nur wenig in Sachen Story oder Erzählweise zurückbekommt.

In dem Artikel ist zu lesen:

Als ich die ersten Stunden von Re-Reckoning spielte und oft gleichzeitig Podcasts hörte, dämmerte es mir, dass ich eigentlich Destiny 2 spielte. Ich spielte Call of Duty Modern Warfare und erledigte meine täglichen Aufgaben. Ich spielte The Division 2 und half den Zivilisten, die alle paar Stunden etwas zu brauchen schienen.



Ich führte Ausdaueraufgaben aus, die sich dünn, aber ständig vor mir ausbreiteten und sich scheinbar bis in die Ewigkeit erstreckten. Ich spielte etwas, dass meine Aufmerksamkeit und Energie auf sich zog, wobei es mich nur mit den allgemeinsten Handlungsdetails fütterte und sich nur sehr wenig davon sich in eine breite Erzählung erstreckte. Cameron Kunzelmann, Vice

Laut Raph Koster zeigt diese Erfahrung des Artikel-Autors, dass MMOs ihr Gameplay immer häufiger auf Kill- und Fetch-Quests reduzieren – oder zumindest empfinden es manche Spieler so. Es geht also hauptsächlich darum, irgendwelche Feinde zu bekämpfen oder irgendetwas einzusammeln.

Für mich ist das Faszinierendste an diesem Artikel die Art und Weise, wie die ‚MMO-artigkeit‘ auf eine Reihe von Kill-and-Fetch-Quests reduziert wurde. So muss es nicht sein und wird es auch nicht sein, wenn ich es verhindern kann. Alternative Welten sind ein größerer Traum als das. Raph Koster

In Raph Kosters MMORPG Star Wars Galaxies bot den Spielern eine virtuelle Welt, in der es nicht nur um Kämpfe oder das Sammeln on Items ging.

Bestehen MMOs wirklich nur aus solchen Standard-Quests? Raph Koster meint, dass es nicht so sein muss. Für ihn bestehen MMOs aus viel mehr. Er möchte dafür sorgen, dass Online-Spiele, vor allem MMORPGs, zeigen, was wirklich in ihnen steckt. Und das geht über diese Kill- und Fetch-Quests hinaus.

Wie er schon früher erklärte, gehören beispielsweise Backen und Blumen pflanzen zu wichtigen Elementen eines Online-Rollenspiels.

Wie will Koster diese Entwicklung ändern? Der Designer arbeitet derzeit an einem eigenen MMORPG. Mit seinem Entwicklerstudio Playable Worlds entwickelt er ein Spiel, in dem es um mehr gehen soll, als einfach nur die bekannte Liste an Tätigkeiten in einem MMO abzuarbeiten.

Wann dieses MMORPG erscheint, ist momentan noch nicht bekannt.

Stimmt ihr zu, dass sich MMOs immer mehr in eine Richtung entwickeln, in der es nur noch um Fetch- und Killquests geht? Oder steckt viel mehr im Genre?

Sucht ihr derzeit nach einem neuen MMORPG, das in diesem Jahr erschienen ist? Wir stellen euch vier Kandidaten vor, die euch vielleicht gefallen könnten.