Nach 5 Jahren gibt’s Lebenszeichen vom neuen MMORPG des Entwicklers von Ultima Online und Star Wars Galaxies

Mit weiteren Veteranen arbeitet Raph Koster (Ultima Online, Star Wars Galaxies) seit Jahren an einem Sandbox-MMO. Jetzt gibt’s ein Lebenszeichen in Form eines Countdowns und Teasers für eine bald stattfindende Community-Fragerunde.

Was ist das für ein Sandbox-MMO? Playable Worlds wurde erstmals 2019 vorgestellt. Das gleichnamige Studio gibt es seit 2018. Mit diesem Projekt möchte das Team eine digitale, dynamische Welt schaffen, die sich lebendig anfühlt und in der die Community im Fokus von allem steht.

Stellt euch Ultima Online vor, nur deutlich anspruchsvoller, moderner und fesselnder – so das Versprechen. Angetrieben von komplexen Simulationen und KI-Tools. Klingt alles noch recht kryptisch, oder? Nun, das liegt daran, dass der Öffentlichkeit in all den Jahren nichts Handfestes gezeigt wurde.

Mehr dürften jedoch die verschiedenen Investoren wissen, die im Laufe der bisherigen Entwicklung viele Millionen US-Dollar in das Projekt gesteckt haben. Im April 2022 kamen sogar satte 25 Millionen US-Dollar auf einen Schlag zusammen. Zudem gab’s vereinzelt Zitate wie der von Mark Laursen, Gründer und CEO von Bright Star Studios (via X): „Epische Präsentation. Das ist wahrlich Next-Level-Material.“

Playable Worlds bleibt krytisch

Welche Neuigkeiten gibt es? Seit einigen Tagen tickt in den sozialen Kanälen des Studios (etwa via X) eine Art Countdown herunter, und zwar in Form von Fragen, die aufzeigen sollen, wie die Welt von Playable Worlds funktionieren könnte:

Was wäre, wenn … man in einem MMO tatsächlich neue Dinge erfinden könnte?

Was wäre, wenn … es einen Weg gäbe, Geheimnisse in einem MMO zu entdecken – und kein einfaches Wiki versorgt euch mit allen Antworten?

Was wäre, wenn … es regnen und Pfützen entstehen würden, die über Nacht gefrieren?

Was wäre, wenn … das Spiel euch auch für friedliches Spielen belohnen würde?

Was wäre, wenn … man in einem MMO für mehr als nur seine Charakterstufe oder seine Schlachtzug-Skills bewundert und berühmt werden könnte?

Was wäre, wenn … ihr eure Meinung darüber, wer euer Charakter ist, einfach ändern könntet?

Was wäre, wenn … man durch Gras laufen könnte, um eine Spur zu hinterlassen, wenn man es oft genug tut?

Was wäre, wenn … das Erforschen in einem MMO tatsächlich von Bedeutung wäre (für euch und andere)?

Was wäre, wenn … MMOs tatsächlich die Träume erfüllen würden, die wir einst für sie hatten?

Was wäre, wenn … ein MMO euch tatsächlich die Landschaft umgestalten lassen würde?

Was steckt hinter dem Countdown? Am 21. Juni 2024 gab es auf der offiziellen Webseite des Studios die Meldung (via playableworlds.com), dass man für den 28. Juni 2024 eine Ask-Me-Anything-Fragerunde im MMORPG-Bereich von Reddit plant.

Wer steckt hinter Playable Worlds? Niemand anderes als Studio-Gründer und CEO Raph Koster soll in der AMA-Runde für die Antworten sorgen. Ihr könntet Koster bereits kennen, schließlich war er der Lead Designer von Ultima Online (1997) und der Creative Director von Star Wars Galaxies (2003).

Zum Team gehört aber auch Executive Producer and Chief Product Officer Gordon Walton, der vorher unter anderem bei Maxis (The Sims), BioWare (Star Wars) und Sony Online Entertainment gearbeitet hatte.

Die Veteranen sind zudem sehr regelmäßige Gäste auf Panels, Konferenzen und Events, um dort über das Genre der MMORPGs sowie aktuelle Trends und den Status quo der Industrie zu the­o­re­ti­sie­ren. Beispielsweise darüber: Der MMORPG-Urvater erklärt, warum Abo-Modelle auch heute noch funktionieren.