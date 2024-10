3 der besten Loot-Shooter aller Zeiten für PS4 und PS5 gibt es aktuell für 10 € – Bieten euch mindestens 70 Stunden Spielzeit

Looten ist für viele Spieler das Wichtigste in einem Videospiel und Loot-Shooter sind ein ziemlich beliebtes Genre. In solchen Spielen kann man auch nach der Story noch unzählige Stunden verbringen. Wer darauf Lust hat, kann sich aktuell 3 der besten Spiele des Genres für PS5 und PS4 zum kleinen Preis schnappen.

Um welche Spiele geht es? Im PlayStation Store kann man sich aktuell die Borderlands Legendary Collection schnappen. Die beinhaltet 3 ganze Spiel: Borderlands, Borderlands 2 und Borderlands Pre-Sequel. Die Loot-Shooter gelten unter vielen Fans als beste im Genre.

Das Angebot kommt auch zu einer guten Zeit, denn mit Borderlands 4 ist ein neuer Teil der Reihe vor Kurzem angekündigt worden. Dieser soll 2025 schon erscheinen und die Legendary Collection ist die perfekte Möglichkeit, die Reihe nachzuholen.

Comic-Grafik und unglaublich viele Waffen

Was sind das für Spiele? Alle diese Spiele erschienen ursprünglich mal für PS3 und Xbox 360. In der Legendary Collection sind die Spiele in einer überarbeiteten Fassung später für moderne Konsolen erschienen. Die Spiele eignen sich perfekt für den Koop mit bis zu 3 Freunden und können sogar im Splitscreen gespielt werden.

Das große Merkmal der Reihe ist der Comic-Stil und der derbe Humor, der im Borderlands-Film leider nicht funktioniert hat. Der große Fokus des Spiels liegt aber natürlich beim Looten und Leveln. Für die Schusswechsel mit allerlei Gegnern und Kreaturen hat man dabei die Auswahl aus fast unendlich vielen Waffen, die man von Gegnern, Truhen oder Bossen bekommen kann.

In allen Teilen sucht man sich eine Klasse aus, die mit einer Fähigkeit und 3 Fähigkeitsbäumen ausgestattet ist. Basierend darauf kann man sich dann Builds aus diversen Waffenarten oder Waffenelementen wie Feuer oder Säure bauen. Mit dabei sind auch ziemlich skurrile Waffen, die beispielsweise mit einem Reden oder Schwerter statt Kugeln schießen.

So albern wie die Waffen und Charaktere sind, so sind es auch die Nebenquests, die euch regelmäßig in ziemlich skurrile Situationen werfen. Manchmal müsst ihr gegen eine Parodie der Ninja Turtles kämpfen oder eine fürchterliche Geburtstagsparty für einen nervigen Roboter organisieren.

Wenn man sich darauf einlässt, kann man hunderte von Stunden investieren

Wie viel Spielzeit bieten die Spiele? Schaut man sich die Durchschnittsspielzeit der Spiele auf HowLongToBeat an, dann kommt man mit den Hauptquests auf knapp 70 Stunden. Dabei sind aber nicht die unzähligen DLCs und Inhalte nach der Story mit eingerechnet, die ihr in der Collection bekommt. Wollt ihr die Spiele gründlich spielen, könnt ihr ohne Mühe 300 Stunden investieren.

Wie lange gilt das Angebot? Im PSN-Store erhaltet ihr die Legendary Collection mit Borderlands 1, 2 und Pre-Sequel bis zum 7.11.2024 für 9,99 €. Mit dabei sind alle DLCs der 3 Spiele bis auf den Commander-Lilith-DLC für Borderlands 2.

Borderlands 3 gibt es aktuell leider nicht im Angebot. Wer das Spin-off Tiny Tinas Worderlands bisher nicht gespielt hat, kann sich das Spiel aktuell aber auch im Angebot holen. Insgesamt gibt es demnach 6 Borderlands-Shooter-Spiele. Wie sich all die Spiele untereinander im Ranking schlagen, hat euch MeinMMO-Autor Max Handwerk in einer Liste zusammengefasst: 6 Spiele zu Borderlands im Ranking