Schwarzes Loch oder Portal? Spieler von Helldivers 2 blicken fragend in den Orbit, doch die NASA gibt Aufschluss

Die Spieler von Helldivers 2 fragen sich, ob sie kein schwarzes Loch, sondern ein Portal erschufen. Eine Audioaufnahme der NASA könnte helfen.

Was hat es mit dem Loch/ Portal auf sich? In Helldivers 2 ist auf dem Planeten Merida eine Superkolonie der Terminiden entstanden. Die Käfer überrannten Merida und bedrohten die Freiheit und Demokratie der Über-Erde, weshalb der Befehl gegeben wurde, den Planeten vollständig zu zerstören.

Anschließend wurden die Helldiver entsandt, um eine Substanz namens „dunkles Fluid“ in der Planetenkruste einzusetzen. Sobald ein gewisses Maß an dunklem Fluid erreicht war, zerstörte dies Merida und ließ statt des Planeten ein dunkles, lila schimmerndes „Objekt“ im Orbit zurück.

In den Berichten der Befehlshaber heißt es gegenüber den Helldivern, dass es sich bei diesem dunklen „Objekt“ um ein schwarzes Loch handle, doch manche Spieler zweifeln das an.

Helldivers 2: Passt auf, denn so macht ihr euch bei Über-Erde so richtig unbeliebt Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Spieler glauben: Kein schwarzes Loch, sondern ein Portal

Was glauben die Spieler? Ein Großteil der Helldiver ist natürlich davon überzeugt, dass die Über-Erde die Wahrheit sagt und es sich um ein schwarzes Loch handelt. Dennoch gibt es auch einige Zweifler, die vermuten, es könnte eine Art Portal oder ein Wurmloch sein, durch das die Illuminierten kommen.

Familiar_One_3297 via Reddit: „Das ist kein schwarzes Loch … das ist ein Illuminate-Portal!“

HinDae085 via Reddit: „Die Art, wie es wirbelt. Ich glaube, wir haben gerade ein Wurmloch geschaffen. Kein Schwarzes Loch.“

Morning_Poppins_Yo via Reddit: „Wir haben einfach einen Planeten voller Käfer durch ein Wurmloch in die Richtung von Weltraum-Tintenfischen geschleudert, die sich durch ihre Hit-and-Run-Taktik auszeichnen […]. Im Grunde haben wir den Illuminierten einen Weg zurück in die Galaxie gegeben und ihrem jahrhundertealten Groll einen von Käfern verseuchten Planeten hinzugefügt.“

Andere Spieler glauben aber auch, dass das kein Portal für die Illuminierten ist, sondern eine Verbindung zu den Zwergen aus Deep Rock Galactic herstellt. Es existieren schon lange Gerüchte über eine Kollaboration zwischen Helldivers und Deep Rock.

NASA veröffentlicht Audioaufnahme von schwarzem Loch

Welche Rolle spielt die NASA? Es existiert auf YouTube eine Audioaufnahme der NASA, die zeigt, wie ein schwarzes Loch „klingt“. Astronomen entdeckten bereits vor Jahren, dass die von dem schwarzen Loch ausgehenden Druckwellen sogenannte Rippel im heißen Gas des Galaxie-Clusters erzeugen. Diese Rippel lassen sich wiederum in Töne umwandeln.

Die auf YouTube zu hörende Audioaufnahme ist eine sogenannte Sonifikation, bei der Daten in Töne übersetzt wurden – in dem Fall astronomische Daten. Damit das menschliche Gehör die Töne wahrnehmen kann, werden die Signale „144 Billiarden bzw. 288 Billiarden Mal höher gehört als ihre ursprüngliche Frequenz“.

Dieser NASA selbst schreibt zudem:

Der weitverbreitete Irrglaube, dass es im Weltraum keinen Schall gibt, hat seinen Ursprung in der Tatsache, dass der größte Teil des Weltraums im Wesentlichen ein Vakuum ist, das kein Medium für die Ausbreitung von Schallwellen bietet. Ein Galaxie-Cluster hingegen verfügt über große Mengen an Gas, das Hunderte oder sogar Tausende von Galaxien in ihm einhüllt und so ein Medium für die Ausbreitung von Schallwellen bietet. Die NASA auf ihrer offiziellen Website (via nasa.gov)

Was hat das jetzt mit Helldivers zutun? Einige Spieler auf Reddit verglichen die Audioaufnahme der NASA mit den Geräuschen, die hörbar sind, wenn ihr in Helldivers 2 zu dem schwarzen Loch (dem ehemaligen Standort von Merida) fliegt.

Da der Sound in Helldivers 2 und die Audioaufnahme der NASA zumindest ähnlich klingen, könnte das ein Indiz sein, dass es sich tatsächlich um ein schwarzes Loch handelt. Ob wir hier nicht trotzdem ein Portal sehen, durch das die Illuminierten kommen, werden wir dann in Zukunft erfahren.

Bei den Illuminierten handelt es sich um eine feindliche, außerirdische Fraktion aus Helldivers 1. Spieler erwarten bereits seit Monaten, dass eine Ankunft der Illuminierten bevorsteht und wir mit ihnen eine neue, dritte Gegner-Fraktion in Helldivers 2 erhalten. Mehr zu den Illuminierten lest ihr hier: In Helldivers 2 warten alle auf die Illuminierten – Das wissen wir über die fiesen Aliens