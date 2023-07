Chris Evans schwärmte von einer Szene in Avengers: Endgame, spoilerte damit einen Kollegen

Chris Evans (Captain America) schwärmte vor Anthony Mackie (Falcon) über eine großartige Szene in Avengers: Endgame. Jedoch wusste sein Kollege noch gar nichts von dem großen Plot-Twist seiner Figur im Film.

Avengers: Endgame ist das große Finale rund um die bekannte Heldengruppe, die sich gegen Alien-Oberbösewicht Thanos in den Kampf stürzt.

Gegen Ende des Films sieht man einen gealterten Captain America. Es ist Zeit, dass jemand anderes den ikonischen Schild des Helden trägt. Steve Rogers wählt als Nachfolger Sam Wilson aus, auch bekannt als Falcon.

Wie Chris Evans in der The Tonight Show vom 05. November 2019 erzählte, spoilerte er die Szene versehentlich schon vor dem Dreh dem Schauspieler von Falcon, Anthony Mackie.

Hier seht ihr einen Trailer zu Avengers 4: Endgame:

„Du gibst mir den Schild?“

Marvel ist auch gegenüber den Schauspielern vorsichtig, nicht zu viele Informationen zu den Geschehnissen in den Filmen herauszugeben, wie Evans im Gespräch deutlich macht.

Jedoch hatte der Schauspieler bereits im Vorfeld das Skript zu einer wichtigen Szene in Avengers: Endgame erhalten. Dem Moment, in dem Captain America sein Schild an Falcon weiterreicht. Evans wusste also bereits, dass Mackie das Vermächtnis des Helden weiterführen solle.

Hier könnt ihr das YouTube-Video sehen, in dem dem Chris Evans die Geschichte erzählt. Springt dazu zu 1:25:

Die zwei Schauspieler verstanden sich nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter sehr gut. Beide filmten in Atlanta und Evans lud einige Leute ein, um gemeinsam Football anzuschauen.

Mackie war der erste Gast, der eintrudelte. Evans, der der Meinung war, sein Kollege wisse bereits über die Szene Bescheid, sagte enthusiastisch:

„Hey Mann, ist diese Szene nicht fantastisch?“ Und er sagte: „Welche Szene?’ Und ich antwortete: „Die …Die Szene, in der ich dir den Schild gebe.“ Und er sagte: „Du gibst mir den Schild?“ Chris Evans via YouTube

In dem Moment realisierte Evans, dass Mackie noch keine Ahnung hat, was gegen Ende von Endgame passiert. Der Schauspieler holte schnell das Skript und drückte es seinem Kollegen in die Hand.

„Ich habe gesehen, wie er zum ersten Mal die Szene vorgelesen hat, in der er den Schild erhält, und er war so glücklich, dass man sofort denkt: ‘Mann, vielleicht habe ich jemandem wie Kevin Feige diesen Moment weggenommen… Aber es war so schön, diesen Moment mitzuerleben”, erzählte Evans begeistert in der Show.

Besonders schön daran empfand er, dass damit die Übergabe des Titels “Captain America” in gewisser Weise nur zwischen ihm und Mackie stattfand, ähnlich wie bei den beiden Figuren im Film.

