„Brad Pitt hat immer gewonnen“ – Hollywood-Star wettete mit seinem Mitbewohner, wer länger ohne Dusche auskommt

Jedoch profitierten die Schauspieler auch davon, gemeinsam in einer WG zu wohnen: So übten sie gemeinsam ihre Texte und gingen ihre Szenen durch.

Ich öffnete die Tür zu meinem Raum und da liegt einfach dieser Typ schlafend in meinem Bett. Und ich fragte: Wer ist der Typ, der in meinem Bett schläft? Und er [der Mitbewohner] antwortete: „Oh, das ist Brad. Dude, du wirst ihn lieben. Er ist ein großartiger Typ“

In den frühen 90er Jahren lebten die beiden jungen Schauspieler, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere standen, gemeinsam mit einer weiteren Person in einer kleinen Wohnung in L.A.

Jason Priestley ist mit seinen Rollen in Bevery Hills, 90210 und Call Me Fitz inzwischen ein bekannter Fernsehschauspieler. Mehr zu ihm findet ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot .

Insert

You are going to send email to