Wahrscheinlich war eine Freundschaft der Grund für die Großzügigkeit des Hollywood-Schauspielers. In einem Interview mit BBC Radio 1 erklärte Brad Pitt, dass er und der Regisseur von Deadpool 2, David Leitch, alte Freunde seien. So war Leitch damals das Stuntdouble des Schauspielers in Fight Club bis hin ins Jahr 2004.

Reynolds erklärte weiter, warum er sich so über die Zusage von Brad Pitt gefreut hatte: „Ich habe es einfach geliebt, denn was gibt es Unverantwortlicheres, als einem der größten Filmstars der Welt eine Rolle zu geben, die bis auf drei Momente völlig wortlos und unsichtbar ist?“ Der Schauspieler fügte noch hinzu: „Ja, das ist schon irgendwie großartig.“

Und mir wurde gesagt, eine einzelne Tasse Kaffee, was in Wirklichkeit seine Art war zu sagen: „Ich mache es umsonst“.

Wie Hauptdarsteller Ryan Reynolds in einem Interview erzählte, war das einer der Pitches gegenüber dem Filmstudio, der es tatsächlich auch in die fertige Fassung schaffte .

