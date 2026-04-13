Wie viele Staffeln bekommt One Piece auf Netflix? Laut den Machern haben wir das Beste noch vor uns

Eine der großen Fragen zur Netflix-Version von One Piece betrifft das mögliche Ende. Zuschauer fragen sich, wie viele Staffeln wir wohl noch von den Schauspielern, die in die Rolle von Ruffy und der Strohhutbande schlüpfen, sehen werden. Die Produzenten geben darauf eine realistische Antwort, was viele Fans freuen dürfte.

Wie viele Staffeln kommen noch auf uns zu? In einem Interview war sich IGN sicher, dass man bislang so 10 % von One Piece gesehen habe. Sie fragten nach, ob die Produzenten für eine Serie bereit seien, die über 20 Staffeln geht.

Becky Clements, eine der Produzenten, antwortete, dass sie gerne 16-20 Staffeln sehen würde. Allerdings sei das alles andere als realistisch, weshalb sie das Ende schon früher sieht:

Ich glaube, er ist realistischer als ich. Wir sind uns einig, dass wir meiner Meinung nach 8 bis 10 haben. Die 16 kommt daher, dass ich einfach alles machen will.

Demnach hätte One Piece nicht nur 10 %, sondern 20-25 % der Serie bereits gezeigt. Und wie die Produzentin erwähnt, wüsste das Team, mit welchem Abschnitt der originale Schöpfer des Mangas, Eiichiro Oda, die Serie beenden möchte. Vermutlich werden sie diese Vision mitberücksichtigen.

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Mögliches Ende von One Piece bei bestimmtem Arc

Wann könnte das mögliche Ende sein? In einem früheren Interview hatte Clements verraten, dass das Team bereits Pläne für 6 Staffeln habe. Die weiteren 2-4 Staffeln müssten demnach noch gefüllt werden.

Unser MeinMMO-Redakteur Niko hat bereits analysiert, dass One Piece bei 12 Staffeln bis Egghead Island gehen würde. Bei 6 Staffeln sieht er das Ende auf dem Sabaody-Archipel.

Was sagt MeinMMO-Redakteurin Jasmin? Mit der neuen Erkenntnis, dass es doch eher 8 Staffeln werden könnten, wird die Handlung ein wenig entzerrt, die mein Kollege als Plan aufgestellt hat. Dabei komme ich als letzten Arc aber auf dasselbe Ergebnis:

Staffel 3: Alabasta

Staffel 4: Jaya und Skypia

Staffel 5: Water 7

Staffel 6: Enies Lobby

Staffel 7: Thriller Bark

Staffel 8: Sabaody-Archipel

Und das wäre eine tolle Nachricht für alle Fans, denn somit sind die besten Arcs, die der Anime von One Piece zu bieten hat, noch in der Netflix-Serie enthalten. Schaut man sich in der Community auf Reddit oder auch auf YouTube um, so sieht man, dass gerade Enis Lobby, Water Seven und das Sabaody-Archipel zu den beliebtesten Arcs zählen.

Somit steht uns das Beste in der Netflix-Serie noch bevor. Selbst wenn der Plan für die Staffeln doch etwas gestaffelter oder gestreckter sein sollte, sind diese Handlungsbögen auf jeden Fall enthalten. Auch das Ende des Originals steht wohl bald fest: Wann endet die Geschichte von One Piece?