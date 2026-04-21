„Möchte, dass die Leute das sehen” – Spieler aus Russland und der Ukraine reden in ARC Raiders über traurige Realität 

Eine Unterhaltung in ARC Raiders bewegte nicht nur die betroffenen Raider, sondern auch die gesamte Community, als ein russischer Spieler auf einen Gamer aus der Ukraine trifft.

Wie sind die Spieler aufeinandergeprallt? In einem Clip des Spielers elimsnis (auf TikTok SinSmileTV) zeigt er die Begegnung mit einem weiteren Spieler in der „Begrabenen Stadt” in ARC Raiders. Der eigentliche PvP-Spieler erklärt dem anderen, dass er nicht freundlich sei und schießen werde, doch entscheidet sich um, als der andere ihn darum bittet. Er müsse bald wieder an die Arbeit und finde dementsprechend nur wenig Zeit, um zu spielen. Das bewegt elimsnis zur Gnade, weshalb er seinen nun neuen Freund in Ruhe looten lässt.

Auf die Nachfrage des anderen, wo er herkommt, antwortet er: „Ich komme aus einem sehr traurigen Land.” Der andere könne das gut nachvollziehen und offenbart, dass er in der Ukraine lebt. Das sorgt für eine kurze Pause, bevor elimsnis zugibt: „Ich bin aus Russland.”

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„Ich möchte einfach, dass die Leute ihr Leben zu schätzen wissen.”

Worüber sprachen die beiden Spieler? Nach einer kurzen, etwas unangenehmen Pause, in der beide die Erkenntnis zu verdauen scheinen, wechseln beide zu Russisch, um sich ohne den Switch auf eine andere Sprache direkter unterhalten zu können. In dem Clip wird es von elimsnis durch Untertitel übersetzt.





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Wichtiger Hinweis: Falls euch wegen der aktuellen Situation dunkle Gedanken plagen: Ihr seid nicht allein. Holt euch bitte Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder der Unsere Expertise auf MeinMMO bezieht sich auf Gaming. Wer sich näher mit dem Konflikt von Russland mit der Ukraine beschäftigen will, dem empfehlen wir, sich auf offiziellen Seiten oder bei Nachrichtenmagazinen zu informieren:– Ukraine-Live-Blog (via Zeit – Krieg in der Ukraine (via nzz – Solidarität mit der Ukraine (via auswärtiges-amt Falls euch wegen der aktuellen Situation dunkle Gedanken plagen: Ihr seid nicht allein. Holt euch bitte Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder der Online-Seelsorge , bei der ihr auch einen Chat nutzen könnt. Das ist kostenlos und gilt bundesweit.

Der russische Spieler erzählt, dass er nach Spanien geflohen sei und dort arbeite, und dass er außerdem viele Freunde in der Ukraine habe. Sein ukrainischer Mitspieler berichtet, dass er noch in seinem Heimatland lebe und nicht das nötige Geld besitze, um zu fliehen. Er verbrauche ein Drittel seines Gehalts, um mit dem Taxi zu fahren, in der Hoffnung, dass er so nicht erwischt und für den Kampf rekrutiert wird: „So zu leben ist furchterregend, unerträglich.”

Beide hören einander zu und sind sich einig: „Das ist einfach richtig übel.”

Hier könnt ihr den gesamten Clip der Begegnung sehen:

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Was sagt der russische Spieler zu dieser Begegnung? In der Beschreibung des Clips auf seinem TikTok-Kanal wendet elimsnis sich mit folgender Nachricht an die Community:

Ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren würde. Ich möchte einfach, dass die Leute das sehen. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Als ich jünger war, dachte ich, solche Dinge kämen nur in der Antike oder in alten sowjetischen Filmen vor. Und dann, eines Tages, blinzelst du kurz, und schon lebst du in einer anderen Realität, in einem anderen Land. Dein ganzes Leben verändert sich, und es wird nie wieder so sein wie zuvor. Ich möchte einfach, dass die Leute das sehen und ihr Leben zu schätzen wissen. – elimsnis auf TikTok

Ohne die Gnade des eigentlichen PvP-Enthusiasten wäre dieser Austausch nicht zustande gekommen. Das ist nur einer der Momente, in denen es sich für Spieler auszahlte, nicht direkt zu schießen, genau wie bei dieser Freundesgruppe in Stella Montis: Spieler schmeißen ihrem Freund eine Geburtstagsparty in ARC Raiders, verwandeln den schlimmsten Ort in eine PvE-Lobby