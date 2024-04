Die Tochter von Naruto bekommt in Boruto endlich den Auftritt, den sie verdient

Naruto hat zusammen mit Hinata zwei Kinder bekommen: Boruto und Himawari. Während nach seinem Sohn ein kompletter Manga benannt wurde, ist Himawari verhältnismäßig selten zu sehen. Doch das könnte sich mit den kommenden Kapiteln ändern, denn in ihr steckt gigantisches Potenzial.

Vorsicht, ihr betretet ein Spoiler-Minenfeld! Im folgenden Artikel gehen wir auf die Geschehnisse aus den aktuellen Kapiteln ein. Dabei müssen wir auch auf das Schicksal des Neunschwänzigen und Naruto eingehen.

Was für ein Potenzial steckt in Himawari? Boruto: Two Blue Vortex erzählt die Geschichte nach einem dreijährigen Zeitsprung. Die Story nimmt plötzlich eine viel ernstere Wendung, weshalb der Manga an Beliebtheit dazugewonnen hat.

Sowohl Boruto als auch seine kleine Schwester Himawari sind plötzlich viel erwachsener geworden. Und so wie es scheint, hat sich nicht nur das Aussehen verändert: Himawari besitzt eine unglaubliche Kraft, die nun ans Tageslicht kam.

Auch Naruto und Sasuke hatten große Auftritte in Boruto, wie das folgende Video beweist:

Sie ist nämlich im Besitz des Chakras des Neunschwänzigen. Jura und Hidari kamen nach Konoha, um nach Naruto zu suchen. Dabei spürten sie das Chakra des Fuchswesens, das eigentlich Kurama heißt. Sie vermuteten, Naruto gefunden zu haben – stattdessen fanden sie nur Himawari vor.

Nach einem erbitterten Kampf taucht Kurama plötzlich vor Himawari auf und unterhält sich mit ihr. Da nur sie Kurama sehen kann, bedeutet das, dass der Fuchsgeist in Himawari lebt.

Kuramas Auftritt könnt ihr im folgenden Tweet von it_scandy54234 sehen:

Himawari könnte zum stärksten Ninja in Naruto werden

Was bedeutet das für ihre Kräfte? Das Chakra von Kurama gewährt spezielle Techniken wie den Baryon-Modus. Außerdem bekommt der Träger des Fuchsgeistes einen nahezu unbegrenzten Vorrat an Chakra.

Durch den Naruto-Anime und -Manga wissen wir, wie mächtig Naruto allein mit Kuramas Chakra war. Himawari besitzt zudem die Fähigkeiten ihrer Mutter Hinata. Dazu zählen:

Das Byakugan, mit dem Chakra gesehen und aufgespürt werden kann. Außerdem erhält der Nutzer eine nahezu 360°-Rundumsicht.

Ein außerordentlich starkes Tai-Jutsu. Himawari hat sich die körperfokussierten Techniken nicht nur von ihrer Mutter Hinata, sondern auch von ihrer Tante Hanabi abgeschaut.

Die Kombination von Narutos und Hinatas Fähigkeiten könnten aus Himawari eine der stärksten Kunoichi machen, vielleicht sogar zum stärksten Ninja überhaupt. Wir können uns also darauf freuen, vermutlich noch mehr von Himawari und ihren Fähigkeiten zu sehen.

Wieso ist Kuramas Chakra überhaupt in Himawari? Naruto nutzte den Baryon-Modus in der Vergangenheit, bei der Kuramas Chakra in eine andere Energieart umgewandelt wurde. Dabei wurde das Chakra vollständig verbraucht und es sah so aus, als sei Kurama endgültig gestorben.

Eigentlich können Bijuus sich erneut regenerieren. Die einzige Ausnahme ist, dass ihre Lebensenergie aufgebraucht wird, was beim Baryon-Modus der Fall war. Der Neunschwänzige teilte Naruto mit, dass er das Chakra und die Techniken des Neunschwänzigen nicht mehr nutzen könne.

Ein Rest von Kuramas Chakra befindet sich in Himawari. Das bedeutet, dass der Fuchsgeist nach seinem Tod wieder auferstehen könnte. Wie Himawari an das Chakra gekommen ist, wird im Manga nicht geklärt. Womöglich hat sie das Chakra seit der Geburt in sich oder Naruto hat die Kräfte anderweitig unwissentlich auf seine Tochter übertragen.

So oder so können wir uns auf spannende Kämpfe und mehr Zeit mit Himawari freuen.