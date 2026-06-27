Ich weiß schon, worum es im neuen Anime zu One Piece geht und kann euch versprechen: Die Optik wird euch schnell egal sein 

One Piece Heroines hat einen neuen Trailer gedroppt und die ersten Reaktionen fallen gemischt aus. MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen kann euch dahingehend aber beruhigen: Denn die tollen Geschichten der Frauen lohnen sich trotz gewöhnungsbedürftiger Optik.

Als gigantischer Fan von One Piece konsumiere ich jedes Material, das es zum Anime und Manga gibt. Dazu zählen auch die Light Novels, die zwar nicht offiziell von Eiichiro Oda stammen, aber die Geschichte wunderbar und vor allem sinnig erweitern.

In One Piece Heroines werden einige Storys zu den weiblichen Charakteren aus One Piece erzählt, die nichts mit der Handlung des Mangas zu tun haben. Es handelt sich dabei um ein Spin-off.

In meinem Japan-Urlaub kaufte ich mir die beiden Bände, die es bislang gibt. Aufmerksam auf die Storys wurde ich nämlich durch meinen Lieblingscharakter Perona, die im ersten Band ihre eigene Geschichte mit Falkenauge erhält.

Nach dem neuesten Trailer zum bevorstehenden Anime fallen die ersten Reaktionen leider gemischt aus. Das liegt unter anderem am Grafik-Stil der Serie. Ich kann euch aber versichern: Lasst euch nicht von der Optik beeinflussen!

Video starten One Piece Heroines zeigt die Geschichte von Nami im Trailer Autoplay

Fans kritisieren Optik des Animes, aber die ist nur Nebensache

Der neue Zeichenstil für den Heroines-Anime ist viel weicher als im Anime. Das macht sich beispielsweise an den Augen bemerkbar, die nicht mehr große klare Kanten haben, sondern etwas schmaler und weicher gezeichnet sind. Auch Feinheiten im Gesicht, wie Wimpern oder Lippen, sind deutlich stärker hervorgehoben.

Das passt einigen Zuschauern des Trailers gar nicht. Auf TikTok gibt es mehrere Kommentare, ob es sich dabei scherzhaft um „Two Piece“ handeln würde oder was diejenigen da gerade gesehen hätten. Sie können nicht einmal deuten, ob der blonde Charakter, der im Trailer auftaucht, Sanji sein soll.

Ich kann euch aber versprechen, dass ihr nicht enttäuscht werdet, wenn ihr über die Optik hinwegseht. Da ich die Light Novels gelesen habe, kenne ich schon die Story, die im Anime zu sehen sein wird. Wenn ihr große Fans einer der Frauen aus One Piece seid, dürft ihr die Serie bzw. die jeweilige Episode absolut nicht verpassen.

Namis starke Art und ihr Selbstbewusstsein kommen in der Heroins-Serie viel deutlicher zur Geltung.

Bei Nico Robins Geschichte erleben wir, was ihr während des Zeitsprungs widerfahren ist. Dabei sehen wir erstmals tiefere Interaktionen zwischen ihr und der Revolutionsarmee.

Als Fan von Perona hat mich natürlich am meisten ihr Kapitel gefreut. Hier lernte ich nicht nur, dass sie genauso eine Naschkatze ist wie ich, sondern auch, was für eine fürsorgliche Person sie eigentlich ist.

Leider sind nicht alle Kapitel gleich spannend. Die Geschichte von Vivi hat mich etwas enttäuscht, da es da nur um einen Fanbrief eines Verehrers von ihr geht. Für den Anime kann ich mir allerdings vorstellen, dass vielleicht so ein Phänomen wie bei One Piece Fanletter geschieht.

Doch selbst bei Vivis Kapitel entsteht eine tolle Geschichte rund um den Charakter, ohne dass er übermäßig sexualisiert wird wie im Anime. Deswegen bitte ich euch inständig, der Serie eine Chance zu geben, auch wenn euch die Optik zunächst abschreckt.

Was haltet ihr vom Look von One Piece Heroines? Werdet ihr euch den Anime anschauen oder stört euch die Optik so sehr, dass ihr die Serie verschmäht? Der Anime startet übrigens am 11. Juli 2026 auf Netflix.

Wusstet ihr übrigens, dass die Schauspielerin von Nami aus der Netflix-Serie zu One Piece ebenso großer Fan von Perona ist wie ich? Der Cast hatte nämlich verraten, für wen sie bei der großen Umfrage zu One Piece abgestimmt haben: Ich habe eine Eigenschaft mit „Nami“ aus One Piece auf Netflix gemeinsam, doch wir sind nicht allein