Ich habe eine Eigenschaft mit „Nami“ aus One Piece auf Netflix gemeinsam, doch wir sind nicht allein

Aktuell läuft die zweite weltweite Beliebtheitsumfrage zu allen Charakteren, die jemals im Manga von One Piece aufgetaucht sind. Auch die Schauspieler aus der Netflix-Serie haben bei der Umfrage mitgemacht und enthüllen, für welche Lieblingscharaktere sie gestimmt haben. Bei der Wahl von Emily Rudd, der Darstellerin von Nami, kommt MeinMMO-Redakteurin Jasmin voll ins Schwärmen.

Für welche Charaktere haben die Strohhüte abgestimmt? In einem Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal von One Piece stellen die Darsteller ihre Ergebnisse vor. Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Dabei kommt heraus, dass keiner der Schauspieler für seinen eigenen Charakter abgestimmt hat. Stattdessen wurden teils kuriose Figuren gewählt:

Iñaki Godoy (Ruffy) stimmte für Mister 13 aus der Baroque-Firma ab. Dabei handelt es sich um einen kleinen Otter im Pyjama.

Für sein Gegenstück stimmte Taz Skyler (Sanji) ab. Er wählte Miss Friday als seinen Lieblingscharakter, einen fliegenden Geier, auf dem Mister 13 mit einem Maschinengewehr seine Gegner befeuert.

Jacob Romero stimmte für das Schiff der Strohhüte ab. Die Flying Lamp begleitet die Piratenbande auf dem ersten Stück der Grandline.

Mackenyu wählte dagegen Kozuki Oden als seinen Lieblingscharakter. Dabei handelte es sich um eine Legende aus Wano Kuni, die sich für ihr Volk opferte.

Die größte Überraschung für mich: Emily Rudd (Nami) hat verraten, dass ihr liebster Charakter Perona sei.

Rudd erklärt, dass sie Perona und auch den Thriller-Bark-Arc richtig lieben würde. Die Geisterprinzessin sei einfach toll. Und damit hat sie bei mir einen Nerv getroffen, denn auch ich liebe die Geisterprinzessin so sehr, dass ich meinen Gamer-Tag nach ihr benannt habe.

Perona ist die Coolste, beweist mir das Gegenteil!

Wer ist Perona? Perona ist eine der Antagonisten aus dem Thriller-Bark-Arc. Sie hat von einer Teufelsfrucht gegessen, durch die sie Geister beschwören kann, die die Emotionen anderer Personen steuern können. So kann sie ihre Feinde beispielsweise in schwere Depressionen stürzen.

In dem Arc ist vor allem ihr Kampf gegen Lysop ein einziges Spektakel. Eigentlich ist sie dem Scharfschützen überlegen, doch durch einen Trick schafft er es, sie in Ohnmacht und damit auch für einige Zeit außer Gefecht zu setzen.

Was macht sie so besonders? Peronas besonderer Charakter wird erst nach dem Zeitsprung deutlich, denn sie wandelt sich von einer Feindin zu einer liebevollen und fürsorglichen Helferin.

Nachdem Bartolomäus Bär die Strohhutbande auf alle Inseln verteilt hat, landet sie mit dem bewusstlosen Zorro zusammen auf einer Insel voller kampflustiger Mandrillen. Dort kümmert sie sich nicht nur um Zorro, sondern auch um Falkenauge, dessen Heimat auf der Insel ist.

Später sorgt sie sogar dafür, dass Zorro es rechtzeitig zur Wiedervereinigung mit dem Rest der Bande schafft. Als ob das noch nicht genug wäre, verhilft sie der Piratenbande sogar zu ihrer Flucht.

Dass Emily Rudd und ich nicht mit unserer Wahl alleine sind, zeigt sich in einigen Kommentaren auf Reddit. Hier seien einige Fans verwundert, dass sie nicht ihren eigenen Charakter genommen hat, könnten ihre Wahl aber auch gut nachvollziehen. Es finden sich hier noch mehr Fans von Perona.

Ursprünglich sollte Perona für die Geschichte von One Piece sogar noch wichtiger werden als jetzt. Sie war als Mitglied einer bekannten Truppe eingeplant, die momentan der Marine die Stirn bietet: Der Schöpfer von One Piece zeichnete die legendäre kriminelle Gilde von Buggy ursprünglich mit 4 Mitgliedern