Der Autor von One Piece bittet um Vergebung, weil der neue Band des Manga ganze 11 Cent teurer wird 

Eiichiro Oda, der Mangaka von One Piece, wendet sich in einer Nachricht an die Fans. Er bittet um Vergebung, denn der nächste Band des Mangas wird teurer als zuvor.

Wie viel teurer wird der Band? Der nächste Band von One Piece, der veröffentlicht wird, ist die Nummer 115. Wie Oda in einer Nachricht mitteilt, die auf X zu lesen ist, wird sie 20 Yen mehr kosten. Das sind umgerechnet rund 11 Cent.

Er betont aber, dass es sich dabei um ein einmaliges Ereignis handeln würde. Die nächste Ausgabe wird sich demnach wieder auf dem Normalpreis der vorherigen Bände befinden.

Odas Entschuldigung, zu lesen auf dem X-Account von pewpiece

Warum wird er teurer? Normalerweise beinhaltet ein Band von One Piece 10 Kapitel. In der Vergangenheit kam es auch schon mal vor, dass 12 Kapitel in einen Band gepresst wurden. Dieses Mal musste Oda sogar ganze 13 Kapitel in einen Band quetschen. Das hat es so vorher noch nie gegeben.

Aufgrund der zusammenhängenden Story und des Tempos, das jetzt gegen Ende des Mangas vorgelegt wird, ergibt das aber Sinn.

Das bedeutet, dass der Band merklich dicker sei und somit auch mehr Tinte genutzt werden müsse, um den Band zu drucken. Deshalb seien die 11 Cent notwendig. Der Autor entschuldigt sich mit dieser Nachricht und hofft, dass die Fans ihm verzeihen können.

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Fans belächeln den teureren Preis für One Piece

Wie reagiert die Community? In den Kommentaren verwenden viele User Sarkasmus und regen sich künstlich darüber auf, dass die Preise so hochgeschossen seien. Ein User wirft Oda vor, dass er die Preise nur erhöhen würde, um mehr Geld zu bekommen, und eine Entschuldigung das nicht wieder fixen könne.

Ein anderer User schreibt es noch dramatischer: Er würde ihm niemals vergeben können und so lange einen Groll gegen ihn hegen, wie das Blut aus seinem Körper fließe.

Doch es gibt auch ernsthafte Kommentare, die einfach nur fragen, ob das jetzt wirklich so eine krasse Erhöhung sei, und sich einfach auf das nächste Kapitel freuen.

Da sich der Manga so langsam seinem Ende zuneigt, wird jetzt auch der große Gegner enthüllt, gegen den Ruffy seit fast 29 Jahren kämpft. Er war eines der letzten großen Geheimnisse von One Piece: Ruffy bekämpft in One Piece seit fast 29 Jahren einen unbekannten Feind, der enthüllt jetzt seine wahre Identität