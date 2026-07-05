One Piece: Die 5 stärksten Frauen im Ranking

Der Großteil der stärksten Kämpfer in One Piece ist männlich. Es gibt nur wenige Frauen, die sich mit den Männern messen können. Doch einige davon sind so stark, dass sie ihrer männlichen Konkurrenz in Nichts nachstehen. MeinMMO listet euch die 5 stärksten Kämpferinnen auf.
Achtung, hierbei handelt es sich um den aktuellen Stand aus Manga und Anime. Deshalb könnten einige Plätze und Kopfgelder ein Spoiler für euch sein.
Wonach wurde dieses Ranking erstellt? Folgende Faktoren wurden bei der Erstellung der Liste berücksichtigt:
- Es ist egal, welcher Fraktion die Dame angehört. Sie kann ein Mitglied der Revolutionsarmee, der Weltregierung oder Piratin sein.
- Bei den Piratinnen wurde die Höhe des Kopfgeldes als Maß für die Stärke genommen (soweit aktualisiert).
- Die Frauen besitzen starke Fähigkeiten, wie etwa Teufelsfrüchte. Es müssen zudem ihre eigenen Fähigkeiten sein, weshalb wir Gunko nicht berücksichtigen.
- Die Person bezeichnet sich selbst auch als weiblich, wodurch Yamato ausschied.
- Es gab bereits einen größeren Auftritt der Person. Catarina Devon hat es deshalb beispielsweise nicht ins Ranking geschafft, da sie im Manga nur kurz zu sehen war.
Das Ranking ist nicht zu 100 % objektiv. Solltet ihr deshalb anderer Meinung sein und andere Frauen im Ranking sehen, schreibt es uns gerne in die Kommentare!
Platz 5: Stussy
- Fraktion: Weltregierung, CP0
- Kopfgeld: –
Stussy ist eigentlich kein Mensch, sondern der erste erfolgreiche Klon der Wissenschaftsgruppe MADS. Sie basiert auf Miss Buckingham Stussy, die Teil der legendären Rocks-Piratenbande war. Kein Wunder, dass sie zu den stärksten Geheimdienst-Mitgliedern der Weltregierung zählt.
Stussys Fähigkeiten ähneln einem Vampir. Ihr können Flügel auf dem Rücken wachsen und sie kann das Blut ihrer Gegner aussaugen. Dabei kann sie Gegner in Schlaf versetzen. Sie besitzt ebenfalls Rüstungs- und Observationshakim starke physische Fähigkeiten, ist agil und beherrscht das Rokushiki-Martial-Arts. Sie ist somit eine ernstzunehmende Gegnerin.
Platz 4: Jewelry Bonney
- Fraktion: Piratin, Bonney-Piratenbande
- Kopfgeld: 320 Millionen Berry
Bonneys Kopfgeld ist eigentlich noch nicht würdig, in die Top 5 der stärksten Frauen aus One Piece aufgenommen zu werden. Allerdings hat sie erst kürzlich im Egghead-Island-Arc bewiesen, dass ihre Fähigkeiten ihr Limit übersteigen. Deshalb gehen wir davon aus, dass sie bei einer Aktualisierung aller Kopfgelder einen massiven Schub erhalten würde.
Sie besitzt nicht nur die Alters-Frucht und kann dadurch das Alter von Leuten und ihr eigenes nach Belieben verändern: Sie kann zudem die verzerrte Zukunft einsetzen. Dabei verwandelt sie sich allein durch ihre Vorstellungskraft in den Sonnengott Nika und bekommt auch die Eigenschaften des gummiartigen Körpers und der immensen Freiheit an Fähigkeiten. Sie basieren allerdings auf ihrem Glauben und ihrer Vorstellungskraft.
Platz 3: Nico Robin
- Fraktion: Piratin, Strohhutbande
- Kopfgeld: 930 Millionen Berry
Nico Robin ist die stärkste Frau der Strohhutbande. Sie hat von der Flora-Flora-Frucht gegessen, die es ihr erlaubt, Arme und Beine sprießen zu lassen. Die Fähigkeiten lassen sich vielfältig einsetzen, beispielsweise als Flügel oder Transportmittel.
Die Strohhutpiratin besitzt nicht nur physische, sondern auch intellektuelle Stärke. Sie ist eine der wenigen Personen, die die Antike Schrift entziffern können. Durch diese gefährliche Fähigkeit ist sie eine der meistgejagten Piratinnen der Weltregierung geworden.
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Puh, ich musste echt aufpassen mich nicht spoilern zu lassen.😅😂
Zum einen geht es mir dabei besonders um den 4. Platz als auch um das Kopfgeld von Boa Hancok und Big Mom, was mit ihr auf Wano Kuni passiert.
Danke für den Hinweis! Ich füge noch einen Spoiler-Hinweis ein, damit klar wird, dass es sich dabei um den aktuellen Stand handelt 🙂
Das Kopfgeld von Boa Hancock. Passt du das bitte noch an? Ist ja mittlerweile kein Spoiler mehr
Ah super, danke fürs Aufpassen, ist korrigiert 🙂
Natürlich ist das ein Spoiler…🥲 Bin grad mal Episode 1050 und warte eben bis die deutsche Synchro kommt🫡
Ist aber im Manga kein Spoiler mehr. Die Kapitel waren schon auf deutsch legal verfügbar. Aber das ist das Problem zwischen Anime und Manga: für den Anime-Gucker ist es noch ein Spoiler, für den Manga-Leser nicht mehr.