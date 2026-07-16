10.000 Fans haben die besten Mangas des Jahres gekürt, One Piece und Jujutsu Kaisen schaffen es nicht einmal in die Top 5

Oricon hat eine Umfrage mit 10.564 Japanern durchgeführt und dabei bestimmt, welche die beliebtesten Mangas aus dem ersten Halbjahr von 2026 sind. Es gibt einen Sieger, der sogar den besten Anime aller Zeiten überholt.

Wer ist der beliebteste Manga aus 2026? Auf dem ersten Platz der Umfrage von Oricon landet die Manga-Reihe zu „Die Tagebücher der Apothekerin“. Der Manga hat genau 1.200 Stimmen erhalten, wobei 82 % dieser Stimmen von Frauen kamen.

Auf dem nächsten Platz folgt „Frieren – Nach dem Ende der Reise“. Der aktuell beste Anime kommt mit 1.118 Stimmen auf Platz 2. Insgesamt sehen die Top 10 wie folgt aus:

Platz 1: Die Tagebücher der Apothekerin, 1.200 Stimmen

Die Tagebücher der Apothekerin, 1.200 Stimmen Platz 2: Frieren – Nach dem Ende der Reise, 1.118 Stimmen

Frieren – Nach dem Ende der Reise, 1.118 Stimmen Platz 3: Spy x Family, 831 Stimmen

Spy x Family, 831 Stimmen Platz 4: Demon Slayer, 685 Stimmen

Demon Slayer, 685 Stimmen Platz 5: Do Not Say Mystery, 653 Stimmen

Do Not Say Mystery, 653 Stimmen Platz 6: Jujutsu Kaisen, 587 Stimmen

Jujutsu Kaisen, 587 Stimmen Platz 7: One Piece, 557 Stimmen

One Piece, 557 Stimmen Platz 8: Detektiv Conan, 535 Stimmen

Detektiv Conan, 535 Stimmen Platz 9: Anata no Oshiro no Kibito-san, 514 Stimmen

Anata no Oshiro no Kibito-san, 514 Stimmen Platz 9: Kingdom, 514 Stimmen

Was fällt dabei auf? Platz 9 ist gleich zweimal vertreten, weil zwei Mangas genau die selbe Anzahl an Stimmen erhalten haben.

Zudem fällt auf, dass bekannte Werke wie Jujutsu Kaisen oder One Piece erst mit späteren Plätzen auftauchen. Selbst Demon Slayer hat es nicht geschafft, einen Platz auf dem Treppchen zu erhalten. Shonen-Mangas stehen in diesem Ranking also deutlich hinter friedlicheren Slice-of-Life-Mangas.

Video starten Die Tagebücher der Apothekerin: Trailer zu 2. Staffel des Animes Autoplay

Oricon gilt in Japan als Goldstandard

Wie aussagekräftig ist diese Umfrage? Oricon gilt in der japanischen Unterhaltungsbranche als Richtwert, vergleichbar mit den Billboard-Charts. Wenn in Japan über Verkaufszahlen von Musik, Manga oder Ähnlichem gesprochen wird, beruft sich die Branche auf Oricon.

Unter den Teilnehmern wurden fast gleich viele Männer und Frauen befragt sowie alle Altersgruppen von 10 bis 60 Jahren berücksichtigt. Zudem wurden ausschließlich Personen befragt, die im letzten Jahr aktiv digitale Manga-Apps oder Websites genutzt haben.

Deshalb kann man zusammenfassend sagen, dass die Umfrage eine sehr hohe Aussagekraft hat. Einziges Manko ist, dass nur ein ausgewählter Katalog mit 131 der meistverkauften Manga-Titeln zur Verfügung stand. Geheimtipps oder reine Nischenwerke hatten also gar keine Chance, im Ranking aufzutauchen.

Was haltet ihr von diesem Ranking? Stimmt ihr ihm zu oder hättet ihr Plätze anders besetzt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Über dieselbe Plattform wurde im letzten Jahr bekannt, dass Demon Slayer nun in einer Liga mit Dragon Ball und Naruto spielt, was den Manga angeht. Er hat sich nämlich im letzten Jahr über 220 Millionen Mal verkauft: Ein Manga aus der Ära der Gen Alpha erreicht die Liga der Großen, schafft etwas, das nur Dragon Ball und One Piece gelungen ist