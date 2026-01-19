Nach 2 Jahren gibt es endlich etwas besseres als den besten Anime aller Zeiten: Seine 2. Staffel

Die Winter-Season 2026 hat in der Anime-Branche begonnen und es sind wieder einige Serienkracher am Start. Einer der Neustarter schafft es sogar auf Platz 1 der besten Animes aller Zeiten und toppt damit sich selbst.

Um was für einen Anime geht es? In dieser Season startet Frieren in die 2. Staffel. In dem Anime geht es um eine Elfenmagierin, die ans Ende der Welt reisen möchte. Dabei wird sie von mehreren Menschen begleitet, die sie näher kennenlernen möchte.

Vor vielen Jahren hat sie nämlich eine ähnliche Reise bestritten und bereut es bis heute, dass sie sich nicht noch mehr mit ihren menschlichen Begleitern beschäftigt hat.

Wie erfolgreich ist er? Auf der Wertungsplattform MyAnimeList können Fans sämtliche Animes bewerten. Kurz nach dem Release landete Frieren auf Platz 1 der Liste der besten Animes und ließ damit Kracher wie Full Metal Alchemist hinter sich.

Viele Fans waren deshalb sauer, dass Frieren nicht den Preis für den besten Anime im Jahr 2025 erhielt. Bei der Verleihung ging der Preis nämlich an Solo Leveling.

Doch auf MyAnimeList haben die User immer noch einen klaren Favoriten. Es gibt jetzt einen Anime, der Frieren 2 Jahre nach dem Release der letzten Episode aus Staffel 1 als besten Anime ablöst.

Frieren landet auf Platz 1 der besten Animes, aber auch auf Platz 2

Was hat es damit auf sich? Auf der Wertungsplattform wird jede Staffel für sich gewertet. Da mittlerweile die 1. Folge von Staffel 2 erschienen ist, konnten Fans ihre Wertung für die Episode abgeben. Und hier zeigt sich: Bei über 330.000 abgegebenen Stimmen landet Staffel 2 von Frieren bei einer Wertung von 9,33 von 10 möglichen Sternen (Stand: 19. Januar 2026 um 13:00 Uhr).

Da die 1. Staffel nur mit 9,28 Sternen bewertet ist, befindet sie sich aktuell auf dem zweiten Platz. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch auf IMDb ab. Denn der gesamte Anime ist mit 8,9 von 10 Sternen bewertet. Die erste Folge von Staffel 2 kommt dagegen auf 9,0 Punkte, ist also besser bewertet als der komplette Anime.

Hier muss man allerdings sagen, dass über eine Million Stimmen für Staffel 1 abgegeben wurden und bislang nur eine Folge von Staffel 2 erschienen ist. Es kann also immer noch sein, dass sich die Platzierung ändert und Staffel 2 im Ranking nach unten rutscht.

Warum kommt Folge 1 so gut an? In den Kommentaren loben die Zuschauer die Animationsqualität und wie schön das Storytelling sei, vor allem in den Flashbacks. Zudem würde Frieren seinen Cozy Vibe beibehalten und es fühle sich so an, als ob man wieder nach Hause zurückkehren würde.

Ein Fan hat sich letztens daran versucht, Frieren von einer anderen Perspektive zu zeichnen. Dabei ist ein legendäres Meme entstanden, das sich sogar bis zur Synchronsprecherin durchgewuselt hat: Fans von Frieren erleben die Geburt eines neuen Memes mit, sogar die Sprecherin macht mit