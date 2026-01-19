Frieren Staffel 2: Alle Infos zum Release, Trailer und den Plattformen

Die 2. Staffel zum Anime von Frieren – Nach dem Ende der Reise beginnt bald. Alle Infos zum Release, dem Trailer und den Streaming-Diensten findet ihr auf MeinMMO.

Update am 19. Januar 2026: Wir haben die Anzahl der Folgen angepasst.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Die letzte Folge aus Staffel 1 von Frieren lief am 19. April 2024 in Deutschland. Es ist also schon etwas her, dass wir die Reise von der Elfenmagierin begleiten konnten. Die originale Story aus dem Manga ist aktuell immer noch nicht abgeschlossen.

Frieren: Neuer Trailer des Animes zeigt Release von Staffel 2
Frieren Staffel 2: Das Wichtigste zur Fortsetzung des Animes

Release: Wann erscheint Staffel 2?

Die 2. Staffel von Frieren erscheint zur Winter-Season 2026. Die erste Folge läuft am 16. Januar 2026 an. Alle nachfolgenden Episoden erscheinen daraufhin im Wochenrhythmus.

Trailer: Gibt es bereits einen Vorgeschmack auf den Anime?

Mittlerweile gibt es zwei Trailer zur 2. Staffel von Frieren. Während das erste Video (oben zu sehen) einfach nur die Truppe um Frieren in der Natur zeigt, ist im zweiten Trailer deutlich mehr Action zu sehen. Das fast 2-minütige Video zeigt Kämpfe, brenzlige Situationen, aber auch ruhigere Momente. Hier könnt ihr ihn euch anschauen:

Frieren: Trailer zu Staffel 2 des Animes zeigt entspannte Reisen
Streaming-Dienst: Auf welchen Plattformen kann ich den Anime schauen?

Frieren wird exklusiv im Simulcast auf Crunchyroll erscheinen, also nur wenige Minuten oder Stunden nach der Veröffentlichung im japanischen Fernsehen. Da Staffel 1 einige Monate nach der Ausstrahlung auf Cruchyroll auch auf Netflix erschien, ist davon auszugehen, dass das auch bei Staffel 2 der Fall sein wird. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt.

Synchronisation: In welcher Sprache läuft Staffel 2?

Der Anime wird wieder im Simulcast zum Releasetag laufen. Das bedeutet, dass er kurz nach der Veröffentlichung in Japan schon ausgestrahlt wird – im originalen, japanischen Ton. Die deutsche Synchronisation wird vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht. Bei Staffel 1 ist sie schon auf Crunchyroll und Netflix verfügbar.

Folgen: Wie viele Episoden hat der Anime?

Die 2. Staffel wird nur 10 Episoden beinhalten. Das ist der Blu-ray (zu sehen auf Reddit) zu entnehmen.

Story: Was passiert im Anime?

In Staffel 1 wurde der Inhalt des Mangas bis zum Arc „First-Class Mage Exam (Final Stage)“ eingebunden. In Staffel 2 wird es mit den Inhalten aus diesem Arc weitergehen. Sollte sie mit dem nächsten, großen Kampf im Manga enden, könnten Fans folgende Inhalte erwarten:

  • Die Gruppe reist weiter nach Aureole und kommt am nördlichen Plateau des Kontinents an, wo sie neue Menschen und Monster treffen. Auch eine Stadt, die nach einem typischen deutschen Getränk benannt wurde, ist mit dabei.
  • Frieren, Stark und Fern treffen auf Genau und Methode wieder, die sie bereits von der Prüfung kennen. Sie verbünden sich gegen den Dämon Revolte.
  • Die Elfenmagierin und ihre Freunde hören Gerüchte über eine goldene Stadt. Dieses Mal treffen sie auf Denken und müssen mit ihm zusammen Macht niederstrecken, der für die Verwandlung verantwortlich ist.

Aufgrund der kurzen Episodenanzahl könnte es aber sein, dass der letzte Punkt nicht mehr zu sehen sein wird.

Ein weiterer Anime, der nahezu zeitgleich starten wird, ist die 3. Staffel von Jujutsu Kaisen. Hier erwartet Fans ein gigantisches Battle Royale, bei dem auch Protagonist Yuji Itadori um sein Leben fürchten muss. Er bekommt es nämlich mit einem anderen Protagonisten zu tun: Jujutsu Kaisen Staffel 3: Release, Trailer und Leaks des Animes im Überblick

Yoma
#1251451

passend zum Winter Frieren ﻿﻿

0
Jasmin Beverungen
#1251456

﻿﻿﻿﻿﻿🎄﻿

1
