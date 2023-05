Guild Wars 2 zeigt Roadmap für 2023 – Verrät erste Details zur neuen Erweiterung

Guild Wars 2: Alles, was ihr zu der neuen Erweiterung End of Dragons wissen müsst in unter 3 Minuten

2022 stand bei Guild Wars 2 ganz im Zeichen alter Inhalte. So kommt ihr inzwischen auch in die alte Version der Hauptstadt Löwenstein zurück, über einen speziellen Erfolg:

Was sagt ihr zur Roadmap 2023? Sprechen euch die neuen Infos an? Und freut ihr euch schon auf die nächste Erweiterung?

In der Erweiterung 4 sollen die Spieler zudem gegen komplett neue Schurken kämpfen. Da mit End of Dragons die Geschichte um die Alt-Drachen endete, ist jetzt Platz für etwas komplett Neues. Passend dazu wurde ein erstes Concept Art geteilt:

Das läge auch daran, dass ArenaNet mehr Mitarbeiter angestellt hat als noch 2022. Zudem sollen in diesem Jahr weitere neue Entwickler zum Team dazu stoßen. Generell war 2022 ein sehr erfolgreiches Jahr: Guild Wars 2 feiert sein bestes Jahr seit 2015 – „Die aktiven Spieler haben sich in den letzten Jahren verdoppelt“ .

Während die Entwickler bei End of Dragons bis zur letzten Minute an der Fertigstellung gearbeitet haben und wir deshalb knapp ein Jahr auf neuen Story-Content warten mussten, soll das erste Update zur vierten Erweiterung schon innerhalb der ersten 3 Monate kommen.

Weiter heißt es in dem Blogpost, dass ArenaNet intern die Strukturen so verändert hat, dass schon jetzt an den Updates nach der vierten Erweiterung gearbeitet wird.

Konkret heißt das, dass die nächste Erweiterung auf jeden Fall keine neuen Elite-Spezialisierungen bringt, aber eine andere Neuerung für die Klassen. Im Reddit spekulieren die Fans über neue Waffen für die Klassen oder neue Skills pro Waffe, wenn eine spezielle Elite-Spezialisierung ausgerüstet wird. Alternativ könnten auch einfach nur die Waffen, die bisher an die Elite-Spezialisierungen gebunden sind, einfach allgemein für die Klasse zugänglich gemacht werden – was einige aber als “zu kleine” Änderung bezeichnen.

