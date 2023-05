Spieler verlässt Final Fantasy XIV nach 150 Stunden, weil ihm nur die MMO-Inhalte gefallen

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Was sagen die Leute? Um euch die Stimmung zu einem Teil wiederzugeben, möchten wir hier einige der Kommentare darstellen, die unter dem Post aufgekommen sind (via Reddit ):

Final Fantasy XIV: Saisonalen Events im Ticker – Das steht in den nächsten Monaten an

Wie reagieren die Leute? Tatsächlich bekommt der User dafür viel Zuspruch in den Kommentaren, natürlich aber auch einigen Gegenwind. Gerade letztere argumentieren jedoch häufig damit, dass die Geschichte ja erst noch wirklich gut wird. Seinen allgemeinen Frust über die Grundstory, also A Realm Reborn, können aber sogar Fans des Spiels gut nachvollziehen.

Gleichzeitig kritisiert er, dass die Story, zumindest zum Anfang, dafür aber nicht genug hergeben würde. Er beteuert, dass die Hauptquest und damit die Geschichte zwar wirklich gut sei, aber nicht gut erzählt werden würden. Viel zu viele nervige Zwischenaufgaben würden die eigentlich gute Story unterbrechen und unnötig in die Länge ziehen, so der Threadersteller.

Er erzählt, dass er knapp 150 Stunden in dem MMORPG verbracht hat und gerade einmal die Anfänge des ersten Add-ons, Heavensward, gespielt habe. Wirklich Spaß hatte er dabei nur in dem Kristallturm, wie er erzählt.

Worüber beschwert sich der Spieler? Ein Post im MMORPG-Redidt ging kürzlich ziemlich steil und konnte innerhalb von nur 24 Stunden über 330 Kommentare sammeln. Eine hitzige Diskussion entstand über das Thema, was einen frischen Ex-Fan von Final Fantasy so umtreibt.

