The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Mit dem Update 33 Ascending Tide beginnt die neue Erzählung des Vermächtnis der Bretonen. Das kommende DLC wird das erste dieser Erzählung sein. Was euch in Zukunft noch erwarten wird, erfahrt ihr in dem Artikel zu High Isle:

Wie bekomme ich einen Gefährten? In diesem Guide zeigen wir euch wie man die Gefährten in Blackwood freischaltet . Die Schritte sind recht leicht, allerdings benötigt ihr die Erweiterung Blackwood oder die kommende Erweiterung High Isle, die neue Gefährten bringen wird.

Was sind die größten Neuerungen durch Ascending Tide? Mit dem neuen Update erscheinen zwei neue Verliese, die schon einmal einen Einblick in die Handlung des kommenden Kapitel High Isle geben und die Erzählung „Vermächtnis der Bretonen“ anstoßen.

Das MMORPG The Elder Scrolls Online erhält am 15. März 2022 das Update 33 mit dem DLC Ascending Tide. Damit wird der Erzählstrang „Vermächtnis der Bretonen“ begonnen. Alles Infos zum neuen Update gibt es hier auf MeinMMO.

