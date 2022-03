Neues Dungeon-Set so stark, dass es eine Klasse in ESO vollständig ersetzen könnte

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Der Nekromant ist zwar an sich auch keine schwache Klasse, jedoch ist sein Alleinstellungsmerkmal bisher tatsächlich der Debuff gewesen, den er mit seiner ultimativen Fähigkeit ausrichtet. Wenn die Gruppen den Debuff in Zukunft durch das angekündigte Gegenstandsset bekommen können, ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Nekromant erstmal uninteressant wird.

Seit Release der Nekromanten-Klasse mit Elsweyr, sieht man diese Klasse zahlreich. Auch im Endgame sind Nekromanten immer sehr gefragt. Doch was macht ihn eigentlich so stark? Es ist der Debuff „größere Verwundbarkeit“, denn dieser Debuff erhöht den Schaden auf das feindliche Ziel.

In dem MMORPG The Elder Scrolls Online wird es am 14. März das neue DLC „Vermächtnis der Bretonen“ geben. Mit dem Update 33 werden zwei neue Dungeons und entsprechend auch neue Gegenstandsets ins Spiel kommen. Ein Set ist besonders stark, mehr verraten wir euch in diesem Artikel.

