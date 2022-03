ESO: Alles zum neuen Dungeon Gram des Schiffbauers – Bosse, Errungenschaften und Loot

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Diese Errungenschaft könnt ihr im Veteran-Modus ohne Hardmode machen. Ihr werdet mehrere Runs dafür brauchen, denn ihr müsst insgesamt 50 Schlurfer besiegen. So vielen Schlurfern werdet ihr wahrscheinlich nicht in einem einzigen Run begegnen.

Diese Errungenschaft könnt ihr im Veteran-Modus ohne Hardmode machen. Ihr werdet mehrere Runs dafür brauchen, denn ihr müsst insgesamt 200 Maormer besiegen. So vielen Maormern werdet ihr wahrscheinlich nicht in einem einzelnen Run begegnen.

Dafür reicht der gewöhnliche Veteranen-Modus. Ihr müsst den Endboss in dem Moment besiegen, wenn weniger als 10 Gallelachen in der Arena sind. Die Gallelachen sind die Giftflächen, die die ertrunkenen Leichname hinterlassen.

In nur einer Add-Phase muss jeder Spieler die grauenvollen Heimsucher einzeln auf einen der vier Grabsteine ziehen, die sich am Rande des Kampfgeschehens befinden. Dann müsst ihr sie töten. Ob dies geglückt ist, erkennt ihr daran, dass der Rabe den Grabstein verlässt und davonfliegt.

Bei diesem Boss solltet ihr auf jeden Fall in einer Gruppenkonstellation mit einem Tank, einem Heiler und zwei DDs spielen. Ihr benötigt in manchen Boss-Phasen sehr viel Heilung.

