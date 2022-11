ESO bringt neues Feature, Youtuber warnt: „Wo soll das enden?“

In dem MMORPG The Elder Scrolls Online soll es bald ein neues Feature geben: Die angepassten Aktionen. Was genau dahinter steckt und wie die Community bislang diesem Feature gegenüber steht, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was sind die angepassten Aktionen? Mit den „angepassten Aktionen“ könnt ihr verschiedene Animationen verändern.

Welche angepassten Aktionen wird es geben? Aktuell sind 4 Aktionen auf dem PTS (öffentlicher Testserver) verfügbar:

Druidenstein-Bergbau (Abbauen)

Gerfalkensammeln (Blumenpflücken)

Rückruf von Galens Wildnis (Rückruf)

Steinlehreteilen (Holzhacken)

Wann erscheint das neue Feature? Zenimax hat noch keine Details dazu bekannt gegeben. Es soll aber noch im Rahmen von Update 36 Firesong auf den Live-Servern erscheinen.

Während die angepassten Aktionen in der deutschen Community noch nicht großartig thematisiert wurden, findet man aber im englischsprachigen Bereich einige Meinungen zu dem kommenden Feature. Viele Stimmen davon sind eher skeptisch oder haben Bedenken.

Youtuber ist besorgt um die Tragweite des Features in ESO

So äußert sich der Youtuber Hack The Minotaur kritisch gegenüber den angepassten Aktionen. In seinem Video mit dem Titel This REALLY Worries Me (Why It Should Worry YOU Too) erklärt er, warum er das geplante neue Feature in ESO für bedenklich hält.

Wenn in Zukunft jede nur erdenkliche Animation ausgetauscht werden kann, dann würde dies eine Unmenge möglicher angepasster Aktionen ermöglichen. Er sieht das Problem darin, dass er vermutet, dass diese neuen Cosmetics vor allem über den Kronenshop (also mit Echtgeld) zu erwerben sind.

Für diese Annahme spricht aktuell, dass auch die Community-Managerin Gina Bruno in einem Ankündigungsstream von Bethesda sagt, dass die „customized actions“ über den Kronenshop und über Kronenkisten erhältlich sein werden.

Somit würden sie einen riesigen Bereich für weitere Monetarisierung öffnen. Er befürchtet, dass damit wirklicher ESO Content vernachlässigt würde. Ob es wirklich so sein wird, dass die angepassten Aktionen ausschließlich über den Kronenshop erwerbbar sein werden, bleibt aber Spekulation.

Deshalb bemerkt er zudem, dass die angepassten Aktionen ein guter Beitrag in ESO sein könnten, wenn man diese spielerisch erwerben kann.

Hier könnt ihr euch sein Video anschauen und seine ausführliche Einschätzung verfolgen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Spieler wollen lieber Skins für friedliche Begleiter haben

In dem offiziellen Feedback-Thread für angepasste Aktionen des ESO-Forums äußern sich die meisten zwar nicht ganz so kritisch, aber es wird trotzdem ein wenig Enttäuschung in den Kommentaren deutlich.

So schreibt der User MashmalloMan: „Wo sind angepasste Skins für Begleiter? […] Ich sage es euch jetzt, ich würde viel bezahlen für einen Begleiter-Skin. Ich bin nicht annähernd so interessiert an einem grünen Portal.“

Dabei bezieht er sich auf die Rückruf Animation, die aktuell auf dem PTS verfügbar ist. Er scheint mit dieser Haltung nicht der einzige Spieler zu sein. Einige User stimmen ihm in den folgenden Kommentaren zu:

maximusrex45 schreibt: „Die sind irgendwie cool, aber ich hätte mich mehr für Pet-Skins interessiert.“

ESO_Nachtigall schreibt: „Ja, ich möchte Pet-Skins.“

Zyva schreibt: „Ich hätte viel lieber Pet-Skins oder Fertigkeits-Skins als Aktionen wie Rückruf oder Ernten.“

So könnt ihr euch die angepassten Aktionen anschauen

Dafür müsst ihr euch zuerst den öffentlichen Testserver (PTS) herunterladen. Das geht ganz einfach über den ESO Client. Beachtet aber, dass ihr den gleichen Speicherplatz braucht, wie für das Spiel selbst.

Sobald ihr euch dann auf dem PTS eingeloggt habt, müsst ihr euch einen neuen CP-3600-Charakter erstellen. Nur so könnt ihr euch dann über die Sammlung die angepassten Aktionen angucken und aktivieren.

Wie steht ihr zu den angepassten Aktionen? Könnt ihr die Bedenken verstehen oder freut ihr euch einfach auf weitere Cosmetics in ESO? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Wenn ihr regelmäßig über alle Events in ESO informiert werden wollt, dann besucht gerne unseren ESO Event-Ticker. Diesen werden wir immer aktualisieren, sodass ihr immer wisst, wann euch ein neues Event erwartet und wie ihr am besten an die Belohnungen kommt.