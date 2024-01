WoW ruiniert „Mythisch+“ – Schuld sind die NPC-Dungeons

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Dass ausgerechnet die Anhänger-Dungeons an einem Fehler in „Mythisch+“ schuld sein würden, hatte wohl niemand im Vorfeld gedacht.

Das wiederum führte nun durch die NPC-Änderung für die Anhänger-Dungeons dazu, dass auch die Afflicted-Geister wie Spieler behandelt wurden. Das heißt, dass die Geister von Bossfähigkeiten getroffen werden können. Was auf den ersten Blick nach einer Vereinfachung klingt, wenn diese Geister starke Fähigkeiten abfangen, kann allerdings auch katastrophale Folgen haben. Häufig muss man nämlich mit einer Fähigkeit an eine bestimmte Stelle laufen – aber die Geister bewegen sich denkbar wenig.

Das ändert sich jedoch in Wochen, in denen der „Afflicted“-Affix aktiv ist. Hier erscheinen Geister, die Spieler um Hilfe bitten und von einem Fluch, einem magischen Effekt oder einer Krankheit befreit werden wollen. Diese Geister zählen als Verbündete, immerhin müssen sie dispellt werden.

Warum sind Anhänger-Dungeons schuld daran? Dass feindliche Fähigkeiten nun auch NPCs anvisieren, scheint die Schuld der neuen Anhänger-Dungeons zu sein. Hier können Spieler mit NPCs an ihrer Seite Dungeons auf normaler Schwierigkeit besuchen. Damit die Dungeons aber auch ansatzweise wie gewollt dargestellt werden, müssen auch die NPCs von feindlichen und verbündeten Fähigkeiten betroffen werden – sie werden also seit diesem Patch wie Spieler behandelt.

Was war das Problem? Diese Woche gibt es in „Mythisch+“ den Affix „Afflicted“. Dieser sorgt dafür, dass in regelmäßigen Abständen Geister im Dungeon erscheinen, denen geholfen werden muss. Doch seit dem Patch 10.2.5 geschah etwas seltsames mit den Geistern: Sie waren plötzlich Ziele von verschiedenen Fähigkeiten und konnten etwa von Boss-Angriffen anvisiert werden.

Der Patch 10.2.5 Saat der Erneuerung ist erst wenige Tage alt, aber es gab schon einen größeren Zwischenfall. Denn die NPC-Dungeons, mit denen man Instanzen nun ohne Mitspieler besuchen kann, haben zu einem großen Fehler geführt. Betroffen davon waren ausgerechnet Spieler, die genau am anderen Spektrum der Schwierigkeit unterwegs sind – nämlich in „Mythisch+“. Blizzard musste rasch einen Hotfix nachschieben.

Die neuen NPC-Dungeons in World of Warcraft haben zu großen Fehlern geführt – und das ausgerechnet da, wo gar keine NPC-Begleiter mitkommen.

